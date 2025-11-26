الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل العرس الجماعي «شارقة الخير» الحادي عشر

سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره العرس الجماعي (من المصدر)
27 نوفمبر 2025 02:09

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الاتحاد» تفوز بجائزة التميّز الإعلامي العربي
قرقاش يدعو «سلطة بورتسودان» للموافقة على هدنة إنسانية فورية في السودان

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس الأربعاء، حفل العرس الجماعي «شارقة الخير» الحادي عشر، الذي يقام بتنظيم من جمعية الشارقة الخيرية، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.
استهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى عقبه سعيد غانم السويدي، عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، كلمة عبر خلالها عن سعادته بهذه المناسبة، قائلاً: «يسعدنا في هذا المساء أن نجتمع على الفرح، وهي أيام خالدة نحتفل فيها بيوم دولتنا الوطني، وتحرص جمعية الشارقة الخيرية دائماً على اختيار أكبر فعالياتها لتتزامن مع احتفالات الدولة، في ليلة تحمل من المعاني الإنسانية ما يلامس القلوب قبل أن تبتهج الأبصار».
وأضاف السويدي: «لقد أصبح العرس الجماعي في جمعية الشارقة الخيرية واحداً من أهم المشاريع التي نفخر بها؛ لأنه يترجم على أرض الواقع قيم التكافل والتراحم التي قامت عليها هذه الإمارة».
واستذكر عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية بداية مشروع العرس الجماعي، قائلاً: «نجتمع اليوم لنحتفل مع 150 عريساً في واحد من أكبر الأعراس الجماعية التي تنظمها الجمعية داخل الدولة، ونتابع من خلالها مسيرة ممتدة بدأت منذ عام 1990، حين انطلقت أولى خطوات هذا المشروع على يد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ليكون أول عرس جماعي في منطقة الشرق الأوسط بأسره، ومنذ ذلك الوقت، لم يكن المشروع مجرد احتفال سنوي، بل أصبح رسالة متجددة، عنوانها دعم الشباب وحمايتهم من أعباء الاستدانة وتكاليف الزواج الباهظة».
وقال: «أتقدم بخالص التهاني للعرسان وأسرهم، ونؤكد لهم جميعاً أن الجمعية ستظل داعماً لهم في كل ما يعزز استقرارهم، فبناء الأسرة هو الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات، وفي هذا الصدد، وبينما نحن على مشارف عام الأسرة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فليكن زواجكم بذرة هذا العام، لتكوين أسر مستقرة تدعم اتحادنا العظيم الذي تقوى أركانه بسواعد أبنائه».
وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة والحضور مادة مصورة تناولت تاريخ الأعراس الجماعية في إمارة الشارقة ودورها الكبير في ترسيخ قيم الترابط والتماسك المجتمعي، وتعزيز مبدأ الأسرة المستقرة المبنية على التكافل والتعاون.
تفضل سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم رجل الأعمال عبدالرحيم الزرعوني؛ نظير إسهاماته الكبيرة في دعم العرس الجماعي، وتقديراً لدوره المجتمعي وجهوده المستمرة في مساندة المبادرات الخيرية والتنموية التي تعزز استقرار الأسرة وتساند الشباب في بناء مستقبلهم.
وفي ختام الحفل، التقط سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي صورة جماعية مع العرسان المشاركين في العرس الجماعي الحادي عشر، متمنياً سموه لهم التوفيق في حياتهم القادمة وأن يبارك الله لهم في زيجاتهم وبيوتهم، ويرزقهم الذرية الصالحة.
حضر الحفل بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من كبار المسؤولين وأهالي العرسان.
قدم مجموعة من الأطفال فقرة غنائية فنية عبروا فيها عن سعادتهم بالعرس الجماعي والدعم الكبير التي توليه القيادة الرشيدة من أجل تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية.

سلطان بن أحمد القاسمي
العرس الجماعي
الأعراس الجماعية
الإمارات
نائب حاكم الشارقة
الشارقة
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©