«سكينة» و«شخبوط الطبيّة» تُطلقان عيادة للصحة النفسية للنساء

أبوظبي (وام)

أطلقت «سكينة»، الشبكة المتخصّصة في مجال الصحة النفسية التابعة لشركة «صحة»، إحدى شركات «بيورهيلث» بالتعاون مع مدينة الشيخ شخبوط الطبيّة التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، عيادة متخصِّصة في الصحة النفسية للنساء.

تركِّز العيادة على نهج شامل يتمحور حول المريضة، حيث تسعى إلى تقديم الدعم للنساء اللواتي يعانين من اضطرابات نفسية متعددة، بما في ذلك القلق والاكتئاب والتوتر، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات، والتي تشمل التقييم النفسي الكامل والعلاج السلوكي المعرفي، إلى جانب دعم مخصّص للتعامل مع الضغوط النفسية، خاصة خلال مرحلتي الحمل وما بعد الولادة، كما تُقدِّم العيادة جلسات علاج جماعي، ودعم الأقران، وتدخُّلات مصمَّمة لتقليل الشعور بالعزلة الاجتماعية وتعزيز القدرة على التكيُّف النفسي. وقال الدكتور زين اليافعي، الرئيس التنفيذي ل«سكينة»، إن إطلاق عيادة الصحة النفسية للنساء يُمثِّل خطوة محورية نحو توفير رعاية متخصِّصة يسهل الوصول إليها، ويؤكِّد التزام الشبكة بدعم الرفاه النفسي وتعزيز القدرة على التكيُّف.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالقادر المصعبي، الرئيس الطبي التنفيذي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن صحة المرأة تمثّل أولوية لديهم، مؤكداً أن إطلاق هذه العيادة المتخصِّصة يهدف إلى تمكين النساء من طلب الدعم الذي يحتجن إليه في بيئة متعاطفة وآمنة.