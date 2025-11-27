الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«سكينة» و«شخبوط الطبيّة» تُطلقان عيادة للصحة النفسية للنساء

«سكينة» و«شخبوط الطبيّة» تُطلقان عيادة للصحة النفسية للنساء
28 نوفمبر 2025 01:26

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»

أطلقت «سكينة»، الشبكة المتخصّصة في مجال الصحة النفسية التابعة لشركة «صحة»، إحدى شركات «بيورهيلث» بالتعاون مع مدينة الشيخ شخبوط الطبيّة التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، عيادة متخصِّصة في الصحة النفسية للنساء.
تركِّز العيادة على نهج شامل يتمحور حول المريضة، حيث تسعى إلى تقديم الدعم للنساء اللواتي يعانين من اضطرابات نفسية متعددة، بما في ذلك القلق والاكتئاب والتوتر، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات، والتي تشمل التقييم النفسي الكامل والعلاج السلوكي المعرفي، إلى جانب دعم مخصّص للتعامل مع الضغوط النفسية، خاصة خلال مرحلتي الحمل وما بعد الولادة، كما تُقدِّم العيادة جلسات علاج جماعي، ودعم الأقران، وتدخُّلات مصمَّمة لتقليل الشعور بالعزلة الاجتماعية وتعزيز القدرة على التكيُّف النفسي. وقال الدكتور زين اليافعي، الرئيس التنفيذي ل«سكينة»، إن إطلاق عيادة الصحة النفسية للنساء يُمثِّل خطوة محورية نحو توفير رعاية متخصِّصة يسهل الوصول إليها، ويؤكِّد التزام الشبكة بدعم الرفاه النفسي وتعزيز القدرة على التكيُّف.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالقادر المصعبي، الرئيس الطبي التنفيذي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن صحة المرأة تمثّل أولوية لديهم، مؤكداً أن إطلاق هذه العيادة المتخصِّصة يهدف إلى تمكين النساء من طلب الدعم الذي يحتجن إليه في بيئة متعاطفة وآمنة.

الإمارات
شركة صحة
بيورهيلث
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
مدينة شخبوط الطبية
الصحة النفسية
خدمات الصحة النفسية
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©