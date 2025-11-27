لجنة بـ«الوطني» تناقش سياسات قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها الذي عقدته أمس الخميس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوع ضمن محوري: سياسات القبول في التعليم العالي وأثرها على المسارات الأكاديمية والمهنية للطلبة، وبرامج الابتعاث والمنح الدراسية وأثرها على خيارات الطلبة، واحتياجات سوق العمل ودعم التخصصات المستقبلية، حيث ناقشت اللجنة أثر تطبيق القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2024 على اتساق معايير القبول بين مؤسسات التعليم العالي، والإجراءات المتخذة لضمان جودة المدخلات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الوطني، إلى جانب دور برامج الإرشاد الأكاديمي في تشجيع الطلبة على اختيار التخصّصات العلمية والتقنية ذات الأولوية الوطنية.

كما تم التطرق إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمعالجة محدودية الطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية، واستيعاب الطلبة المواطنين المؤهلين وفق الأولويات الوطنية.