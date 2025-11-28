السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني

علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
28 نوفمبر 2025 12:14

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، معالي السير ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم البريطاني، وذلك في مقر مجلسي البرلمان في لندن، بحضور سعادة منصور عبدالله بالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة.

ونقل معالي الدكتور علي النعيمي، خلال اللقاء، تحيات معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى نظيره معالي ليندسي هويل، مؤكداً عمق الشراكة الاستراتيجية والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة.

وأكد الجانبان أهمية الارتقاء بالتعاون البرلماني بين الجانبين إلى مستويات أوسع، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية والعريقة والدعم الكبير الذي تحظى به من قيادتي البلدين الصديقين.

أخبار ذات صلة
علي النعيمي يلتقي وزير العدل في حكومة الظل بالمملكة المتحدة
«الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع المجر

وشدّد معاليهما على دور الدبلوماسية البرلمانية كرافد أساسي في تعزيز العلاقات الإماراتية البريطانية عبر التواصل البنّاء، وتبادل الرؤى، ودعم الجهود المشتركة في القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.

كما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية، حيث شدد الطرفان على أهمية الدور البرلماني في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين، ونشر قيم التسامح والحوار، ومواجهة خطاب التطرف والكراهية، إضافة إلى دعم المبادرات الإنسانية المختلفة.

وأثنى معالي السير ليندسي هويل، على الدور الريادي الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مشيدًا بالمبادرات التي يتبناها لتعزيز العلاقات البريطانية الإماراتية في مختلف المجالات، لما فيه خير وازدهار شعبي البلدين الصديقين.

المصدر: وام
علي راشد النعيمي
مجلس العموم البريطاني
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©