السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«نقل عجمان» تستعرض تطورات النقل المشترك وأنظمة الدفع الذكية

جانب من مشاركة الهيئة في الفعاليات (وام)
29 نوفمبر 2025 01:34

الكويت (وام)

استعرضت هيئة النقل في عجمان، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومنتدى UITP MENA 2025 ( مؤتمر الاتحاد العالمي لوسائل النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 )، الذي عُقد يومي 26 و27 نوفمبر 2025، في دولة الكويت، أحدث التطورات في النقل المشترك، ووسائل الدفع الذكية، والأنظمة والتطبيقات، بالإضافة إلى قواعد البيانات التي تدعم تطوير منظومات النقل المستدامة، مؤكدة حرصها على تطوير بنية رقمية متقدمة تواكب التحول نحو مدن مستقبلية أكثر ذكاءً.
ويُعد المؤتمر، الذي شارك فيه نخبة من الجهات الحكومية والخاصة في قطاع النقل من مختلف دول المنطقة، منصة محورية لاستعراض أحدث الابتكارات والممارسات العالمية في قطاع النقل العام والذكي.
وشارك حميد المطروشي مدير إدارة المواصلات العامة، ممثلاً عن الهيئة، كمتحدث في جلسة بعنوان:«التنقّل المشترك والنقل عند الطلب»، حيث ناقش مستقبل النقل المشترك والنقل عند الطلب، ودور هذه الحلول في إعادة تعريف الاتصال بين المدن والمجتمعات».
وأكدت الهيئة أن مشاركتها في مؤتمر UITP MENA 2025 تأتي ضمن رؤيتها لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل النقل من خلال تبنّي أحدث التقنيات والممارسات العالمية.

