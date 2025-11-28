استجابةً لتوجيهات خالد بن محمد بن زايد بإتاحة التصرّف بالهِبة في المنح السكنية.. هيئات عدة تعمل على وضع إطار تنظيمي

استجابة لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بشأن إتاحة التصرّف بالهِبة في المنح السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، تعمل هيئة أبوظبي للإسكان ودائرة القضاء ومركز أبوظبي العقاري على وضع إطار تنظيمي لتنفيذ التوجيهات.

ونقل مكتب أبوظبي الإعلامي، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إطاراً تنظيمياً سيُعلن عنه خلال ديسمبر 2025.

استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بشأن إتاحة التصرّف بالهِبة في المنح السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، تعمل هيئة أبوظبي للإسكان ودائرة القضاء ومركز أبوظبي العقاري على وضع إطار تنظيمي لتنفيذ التوجيهات، ليُعلن عنه خلال ديسمبر 2025. pic.twitter.com/Hy4TYeN7QP — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 28, 2025