علوم الدار

استجابةً لتوجيهات خالد بن محمد بن زايد بإتاحة التصرّف بالهِبة في المنح السكنية.. هيئات عدة تعمل على وضع إطار تنظيمي

29 نوفمبر 2025 01:02

استجابة لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بشأن إتاحة التصرّف بالهِبة في المنح السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، تعمل هيئة أبوظبي للإسكان ودائرة القضاء ومركز أبوظبي العقاري على وضع إطار تنظيمي لتنفيذ التوجيهات.
ونقل مكتب أبوظبي الإعلامي، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إطاراً تنظيمياً سيُعلن عنه خلال ديسمبر 2025.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الإسكان
