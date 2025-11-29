بتوجيهات رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يعتمد صرف حزمة المنافع السكنية الثالثة لعام 2025 للمواطنين في أبوظبي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة المنافع السكنية الثالثة لعام 2025 للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات درهم، يستفيد منها 3,310 مواطنين ومواطنات في مختلف مناطق الإمارة.

وتشمل الحزمة الجديدة قروضاً سكنية بكافة أنواعها بقيمة تصل إلى 2.27 مليار درهم، يستفيد منها 1,768 مواطناً ومواطنة، إلى جانب منح أراضٍ ومساكن جاهزة بقيمة 1.51 مليار درهم، كما تتضمّن الحزمة إعفاءات من سداد مستحقات القروض السكنية لفئة كبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة المتوفين، وتخفيض قيمة القروض السكنية للمواطنين المستحقين ضمن برنامج «نمو الأسرة الإماراتية»، بقيمة بلغت 208 ملايين درهم، يستفيد منها 204 مواطنين ومواطنات.

وبهذه الحزمة يرتفع مجموع المنافع السكنية المقدمة للمواطنين في إمارة أبوظبي خلال عام 2025 إلى 15.384 مليار درهم، استفاد منها 10,718 مواطناً ومواطنة في مختلف مناطق الإمارة، شملت 11.766 مليار درهم للقروض السكنية بكافة أنواعها استفاد منها 7,802 من المواطنين والمواطنات، و3.1 مليار درهم لمنح الأراضي والمساكن الجاهزة استفاد منها 2,438 مواطناً ومواطنة، إلى جانب إعفاء سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين، والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة المتوفين، إضافة إلى تخفيض قيمة القروض السكنية للمواطنين المستحقين ضمن برنامج «نمو الأسرة الإماراتية» بقيمة 514.75 مليون درهم استفاد منها 478 مواطناً ومواطنة.

ومع الإعلان عن اعتماد صرف حزمة المنافع السكنية الثالثة لعام 2025 يرتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان إلى أكثر من 129,448 منفعة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 177.57 مليار درهم.

ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 54، وذلك تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على إسعاد المواطنين وتعزيز استقرارهم الأسري والاجتماعي، في إطار نهجها الثابت الذي يهدف إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن، بما يعزّز إسهاماتهم الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: «نستقبل عيد الاتحاد بمزيد من مشاعر الفخر والعرفان لقيادتنا الرشيدة التي تضع رفاه المواطن واستقراره في مقدمة أولوياتها. إن هذه الحزمة الجديدة من المنافع السكنية تؤكِّد حرص القيادة على تعزيز جودة الحياة للأسر الإماراتية، وترسيخ قيم العطاء والتلاحم التي تُميّز مجتمعنا».

ومن جانبه، قال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «تأتي هذه الحزمة بمناسبة عيد الاتحاد لتعكس عمق رؤية القيادة الرشيدة في دعم استقرار الأسرة الإماراتية، وتوفير بيئة سكنية تواكب تطلعات المواطنين وتدعم استدامة التنمية في إمارة أبوظبي، ويجسّد هذا الدعم الكريم التزام القيادة المستمر بتأمين كل ما من شأنه أن يعزّز رفاه المواطنين ويضمن لهم الحياة الكريمة والمستقرة».

وأكَّد سعادته أن الهيئة ماضية قُدماً في تطوير خدماتها وبرامجها لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والسهولة في حصول المواطنين على حلول سكنية مناسبة، بما يتماشى مع توجّهات الحكومة ورؤيتها الطموحة لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.