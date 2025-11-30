الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد عام شرطة أبوظبي يزور معرض العين الدولي للصيد والفروسية

أحمد سيف المهيري يتفقد جناح شرطة أبوظبي بحضور مغير الخييلي وحميد الظاهري (من المصدر)
30 نوفمبر 2025 04:13

أبوظبي (الاتحاد) 


زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، فعاليات النسخة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية، الذي يُقام في مركز أدنيك بمدينة العين، يرافقه معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وحميد راشد الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة أدنيك. 
وتفقّد معاليه جناح شرطة أبوظبي، واطّلع على أبرز ما تعرضه الإدارات الشرطية المشاركة، واستمع إلى شرح من منتسبي أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية (إدارة التأهيل الشرطي)، وإدارة طيران الشرطة، وإدارة التفتيش الأمني K9، وقسم الموروث الشرطي، وقسم شؤون مسرح الجريمة، حول أحدث التقنيات والأنظمة المعروضة، ودورها في تعزيز الجاهزية الأمنية وتطوير الخدمات الشرطية. 
كما شملت جولة معاليه، زيارة عدد من أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض، حيث اطّلع على أحدث ما تقدمه من أسلحة وتقنيات مبتكرة في مجالات الأمن والفروسية والصقارة، وما تعكسه من تطور نوعي في الصناعات المرتبطة بهذا القطاع. 

مستوى متميز

أشاد معاليه بالمستوى المتميز لتنظيم المعرض في مدينة العين، مؤكداً أن هذا الحدث يعكس الاهتمام الكبير بإبراز التراث الإماراتي الأصيل في مجالات الفروسية والصيد، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في المحافظة على الهوية الوطنية، وتعزيز حضور الموروث الثقافي العريق.

أبوظبي
دائرة تنمية المجتمع
مغير خميس الخييلي
المعرض الدولي للصيد والفروسية
شرطة أبوظبي
