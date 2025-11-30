«مكتب شؤون أسر الشهداء»: مبادرات نوعية لدعم وتمكين أبناء شهداء الوطن

هدى الطنيجي (أبوظبي)



يمثل مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في «ديوان الرئاسة»، تقديراً وطنياً رفيعاً لتضحيات وبطولات شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الغالية في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره. وقد أُسس المكتب بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون ترجمة فعلية لاهتمام القيادة الحكيمة بأسر الشهداء وذويهم. ويتولى المكتب تقديم الدعم المتكامل لأسرة وأبناء كل شهيد، وتأمين أوجه الرعاية والاهتمام كافة.

وقد أطلق المكتب، العديد من المبادرات لدعم وتمكين أسر الشهداء واعتماد المشاريع النوعية، والإشراف على تنفيذها، وذلك في مختلف القطاعات والمجالات، بما يضمن تقديم رعاية شاملة لأبناء الشهداء، والاهتمام بشؤونهم، وتأمين أوجه الدعم كافة، لتمكينهم وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم نحو المستقبل.



حملة الحج

أطلق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء حملة الحج لتمكين عدد من ذوي وأسر شهداء الوطن من أداء فريضة الحج، وذلك في إطار مبادرات المكتب الهادفة إلى تقديم أشكال الرعاية والدعم كافة لأبناء وأسر الشهداء وذويهم، والتي تؤكد أهمية دعم أسر وذوي الشهداء وتلبية احتياجاتهم وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم وأمانيهم، في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بهذه الشريحة العزيزة على النفوس.

المخيم الشتوي

ونظم المكتب المخيم الشتوي الذي تضمن عدداً من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والتراثية وفعاليات رياضية واجتماعية متنوعة، بالإضافة إلى دروس نظرية وعملية، وذلك في سبيل تمكين أبناء الشهداء من مواصلة مسيرة العطاء والمحبة والخير، والتي تساعدهم على استغلال أوقات فراغهم في أنشطة تعود عليهم بالفائدة الثقافية والعلمية والتجربة الحياتية، وتوفير سبل الترفيه الهادف لهم.





خطوات

كما نظَّم مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ملتقى برنامج «خطوات» لطلبة الصف الثاني عشر من أبناء وبنات شهداء الوطن، في مكتبة محمد بن راشد في دبي، بمشاركة نخبة من الجهات التعليمية والأكاديمية في الدولة. ويهدف الملتقى، إلى تقديم الإرشاد لطلبة الصف الثاني عشر، ودعمهم لاتخاذ المسارات الأكاديمية المناسبة، من خلال تعريفهم بالجامعات والتخصُّصات التي تتوافق مع تطلعاتهم، ما يُجسِّد التزام الدولة برعاية أبنائها وبناتها، وتمكينهم من بناء مستقبل يواكب طموحاتهم ويحقِّق أحلامهم.



حملة «تواصل»

أطلق المكتب حملة «تواصل»، التي تستهدف أسر الشهداء في مختلف إمارات الدولة، في مبادرة مجتمعية تعبّر عن مشاعر الوفاء والعرفان لتضحيات شهداء الوطن الأبرار.

وحملة «تواصل» هي إحدى مبادرات المكتب الرامية إلى تعزيز أواصر التواصل المباشر والدائم مع أسر الشهداء وذويهم، بهدف تعزيز الجهود التي يقوم بها لتوفير احتياجاتهم، والعمل على تلبية متطلباتهم، التي تعبّر بصدق عن عمق المشاعر العظيمة التي تكنها القيادة الحكيمة لأبنائها، وحرصها على تعميق علاقات التضامن والتكاتف معها، وما تظهره القيادة من تقدير واعتزاز بتضحيات أبنائها لحماية الوطن والدفاع عن مكتسباته ونصرة المظلومين.



«تعابير فخر»

أطلق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، مبادرة «تعابير فخر»، احتفاءً بيوم الشهيد، وهي إحدى فعاليات حملة «الإمارات بكم تفخر»، من خلال منصة تفاعلية للجمهور للتعبير عن مشاعر الوفاء والعرفان ومعاني الفخر والاعتزاز بشهداء الوطن الأبرار، وبما قدمه أبناء الإمارات من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن، والحفاظ على رفعته ومكتسباته في الميادين كافة، ورفع رايته خفاقة في ميادين الواجب الوطني.





رحلة المستقبل

أطلق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» مبادرة رحلة المستقبل في عدد من الجهات في أبوظبي ودبي، منها كلية الشرطة أبوظبي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وواحة الكرامة، ومركز جامع الشيخ زايد الكبير، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومتحف المستقبل.

وتمكن المبادرة أبناء الشهداء من بناء مستقبل مهني ناجح، من خلال سلسلة من الورش التدريبية والجلسات التعريفية والجولات التفاعلية والثقافية، بهدف تعزيز المهارات المعرفية والقيادية لدى أبناء الشهداء في الدولة من خريجي الثانوية العامة، وإرشادهم نحو مسيرتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية.



إكسبو أوساكا

شارك طلبة متفوقون من أبناء وبنات شهداء الإمارات في برنامج إكسبو أوساكا 2025 في اليابان، الذي ينظِّمه مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، حيث يشكِّل البرنامج رحلة ثقافية وتعليمية تهدف إلى تطوير مهارات الطلبة، وتعكس الجهود المتواصلة للدولة في دعم أبناء وبنات الشهداء في مسارات حياتهم وتطوُّرهم كافة.



توزيع المصاحف

أطلق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مبادرة «توزيع المصاحف» في عدد من المساجد التي سميت بأسماء الشهداء في مختلف مناطق وإمارات الدولة، وذلك في إطار المبادرات التي ينفذها المكتب؛ تكريماً لشهداء الوطن الأبرار في شهر رمضان المبارك.