الإثنين 1 ديسمبر 2025
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة باربادوس بذكرى استقلال بلادها

رئيس الدولة ونائباه
30 نوفمبر 2025

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة ساندرا ماسون، رئيسة جمهورية باربادوس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة ساندرا ماسون.

 

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ميا أمور موتلي، رئيسة وزراء جمهورية باربادوس.

المصدر: وام
رئيس الدولة
باربادوس
محمد بن راشد
محمد بن زايد
