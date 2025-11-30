زايد وراشد في صورة تزين الدوار المقابل لمبنى «البرواز» الأيقوني

دبي (الاتحاد)



في إطار فعاليات الشهر الوطني، كشف براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، عن تنفيذ عمل إبداعي يدعم أهداف حملة «زايد وراشد» التي انطلقت نسختها الأولى العام الماضي بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، ويواصل براند دبي تنظيمها للعام الثاني على التوالي، وتعد محور فعاليات الشهر الوطني، وذلك في المنطقة المقابلة لمبنى «البراوز»، أحد أهم معالم دبي الحديثة.

العمل تم تنفيذه عند تقاطع شارع الشيخ زايد وبالقرب من حديقة زعبيل، وهو عبارة عن صورة تجمع المغفور لهما، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، تتوسط الدوار المقابل لمبنى البرواز، في رسالة تعكس مدى العرفان والوفاء لمسيرة القائدين المؤسسين والفخر بإرثهما الوطني الكبير، ورؤيتهما التي شكلت الأساس الراسخ لنهضة دولة الإمارات ومسيرتها التنموية التي حفلت على مدار أكثر من نصف قرن من الزمان بالعديد من الإنجازات الحضارية المهمة.

وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «يأتي تنفيذ العمل في إطار جهود البلدية المستمرة لتجميل المدينة، وتعزيز حضور الرسائل الوطنية في الفضاء العام خلال الشهر الوطني. هذا العمل هو رمز لقيَم الوحدة والولاء والانتماء التي أرساها الشيخ زايد والشيخ راشد، رحمهما الله تعالى. واختيار موقعه مقابل مبنى البرواز جاء بالاتفاق مع براند دبي ليجسد ارتباط الماضي بالحاضر، ويذكر الأجيال بأن دولة الإمارات بنيت على رؤية طموحة وإرادة لا تعرف المستحيل».



رسالة شكر

من جانبها، قالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: «الحملة هدفها ترسيخ النموذج الملهم الذي أسسه المغفور لهما الشيخ زايد والشيخ راشد، رحمهما الله تعالى، من التفاني في خدمة الوطن وإعلاء شأنه، وهي رسالة شكر وعرفان لقادة وضعوا ركائز ثابتة قامت عليها دولة الاتحاد، وكانت رؤيتهم للمستقبل نقطة انطلاق مسيرتها المباركة». بدورها، أوضحت أمينة طاهر، عضو اللجنة التنظيمية لحملة زايد وراشد، أن الحملة تمثل دعوة مفتوحة للجمهور لاستلهام فكر ورؤية القائدين في الممارسات اليومية والمبادرات المجتمعية، مشيرة إلى أن الرسالة الأهم هي تحويل الإرث القيادي إلى طاقة إيجابية تدفع نحو المستقبل.