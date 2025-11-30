الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ولي عهد رأس الخيمة يشارك في المسير الجبلي على قمة جبل جيس احتفالاً بعيد الاتحاد ال 54

محمد بن سعود يشارك في المسير الجبلي على قمة جبل جيس بحضور أحمد بن سعود بن صقر وأرحمة بن سعود بن خالد ومحمد بن سعود بن خالد وعدد من المسؤولين (وام)
1 ديسمبر 2025 02:45

رأس الخيمة (وام) 

شارك سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في المسير الجبلي، الذي أقيم صباح أمس على قمة جبل جيس احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 54، وسط حضور واسع من المشاركين من مختلف الفئات العمرية.
كما شارك في المسير الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي العهد، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي العهد، إلى جانب عدد من المسؤولين. وجاء تنظيم المسير في إطار الفعاليات الوطنية التي تشهدها الإمارة بهذه المناسبة، حيث مثّل صعود قمة جبل جيس - أعلى قمة في دولة الإمارات - تجسيداً لروح التحدي والوحدة والانتماء، وتعزيزاً لثقافة الرياضة الجبلية بين أفراد المجتمع. وعبّر المشاركون عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدين أن المسير يعكس تطلعات الإمارة في دعم الأنشطة المجتمعية والرياضية، التي ترسّخ الهوية الإماراتية وتُعزّز التواصل بين أفراد المجتمع.

