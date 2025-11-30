الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مركز جامع الشيخ زايد الكبير يحيي ذكرى «يوم الشهيد»

يوسف العبيدلي وموظفو المركز خلال المراسم (وام)
1 ديسمبر 2025 02:43

أبوظبي (وام) 

أحيا مركز جامع الشيخ زايد الكبير ذكرى يوم الشهيد، الذي يصادف يوم 30 نوفمبر من كل عام، تقديراً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا حياتهم فداء للوطن. 

أخبار ذات صلة
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء

وتم تنكيس العلَم في مقر الجامع في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وقف بعدها الدكتور يوسف العبيدلي، المدير العام وموظفو المركز، في تمام الساعة 11:30 صباحاً، دقيقة صمت، وتوجهوا بالدعاء لأرواح الشهداء الطاهرة بالمغفرة والرحمة، وأن يسكنهم الله تعالى فسيح جناته، تم بعدها رفع العلَم. 
وأكد الدكتور يوسف العبيدلي المكانة الخالدة لأبطال الوطن، وقال: «يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر خلالها تضحيات أبنائنا وعائلاتهم، الذين سطروا أروع صفحات الوفاء والإخلاص، وأثبتوا أن الحب للوطن لا يُقدّر بثمن، ونحن في هذا اليوم العظيم، وبكل فخر واعتزاز، نستلهم من سيرتهم العطرة أعظم صور العطاء والتضحية، فداءً لهذا الوطن الغالي، دفاعاً عن أمنه واستقراره، ونجدد له العهد بالمحافظة على مكتسباته ومواصلة البناء والعطاء له في مختلف ميادين الحياة، لترتقي دولتنا إلى أعلى المراتب». وبهذه المناسبة تضمنت الجولات الثقافية التي قدمها اختصاصيو الجولات الثقافية في المركز شرحاً أطلع ضيوف الجامع من مختلف ثقافات العالم على هذه المناسبة الوطنية وما يعنيه إحياء هذه الذكرى في نفوس أبناء الإمارات قيادة وشعباً.

جامع الشيخ زايد
جامع الشيخ زايد الكبير
الإمارات
يوم الشهيد
