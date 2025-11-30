قائد عام شرطة رأس الخيمة: تضحيات شهداء الوطن سيخلدها التاريخ

رأس الخيمة (وام)

أعرب اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، عن فخره بما سطره شهداء الوطن من ملاحم عز وفخر وبطولات وتضحيات، وقال إن ما بذله الشهداء الأبرار من عطاء إنما يثبت أن شعب دولة الإمارات العربية المتحدة لا يتردد أبداً في الوفاء بمسؤولياته الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه وطنه وأمته. وأكد، بمناسبة يوم الشهيد "حرص شرطة رأس الخيمة على المشاركة في هذه المناسبة الوطنية التي نستذكر فيها ما قدمه شهداء الوطن وأبناؤه من تضحيات، من أجل أن تظل راية الإمارات مرفوعة".

وأضاف أن هذا اليوم يعد تأكيداً على أن الوطن لا ينسى أبناءه الذين يضحون دفاعاً عنه، وستظل أرواح شهدائنا بمثابة قناديل تضيء لنا طريق العزة والفخر، داعيا الله تعالى أن يتغمد أرواحهم الطاهرة بالرحمة والمغفرة.