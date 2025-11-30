الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة رأس الخيمة تنظم فعالية يوم الشهيد

شرطة رأس الخيمة تنظم فعالية يوم الشهيد
30 نوفمبر 2025 23:35

رأس الخيمة (وام)
نظمت شرطة رأس الخيمة أمام سارية العلم فعالية يوم الشهيد. وعبرت الفعالية عن مكانة الشهداء في نفوس أبناء الوطن.
وقال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة "نفتخر في هذه المناسبة المجيدة بما سطره شهداء الوطن من ملاحم عز وفخر، لنستذكر بطولاتهم وتضحياتهم، فما بذله الشهداء الأبرار من عطاء، إنما يثبت أن شعب دولة الإمارات العربية المتحدة لا يتردد أبداً في الوفاء بمسؤولياته الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه وطنه وأمته".
وأوضح أن شرطة رأس الخيمة بكافة أجهزتها تحرص على المشاركة في يوم الشهيد، الذي نتذكر فيه ما قدمه شهداء الوطن وأبنائه من تضحيات، من أجل أن تظل راية الإمارات مرفوعة.

