علوم الدار

منصور بن زايد: اتحادنا وتلاحم القيادة مع الشعب الأساس الراسخ لمسيرة الدولة

منصور بن زايد: اتحادنا وتلاحم القيادة مع الشعب الأساس الراسخ لمسيرة الدولة

1 ديسمبر 2025 21:44
1 ديسمبر 2025 21:44

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54: آمن الآباء المؤسسون بأن الاتحاد قوة، وأن شعباً متوحداً يقف خلف قيادة حكيمة يستطيع أن يصنع المستحيل، وما كان لهذا أن يكتمل لولا إيمان شعب الإمارات بأن الاتحاد ليس مجرد حدث، بل مصير مشترك ومصدر عزة ومنبع قوة، ودرع يحفظ مكتسبات الوطن.
وفيما يلي نص كلمة سموه بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 للدولة:
«الإخوة والأخوات..
في هذا اليوم من تاريخ وطننا، نحتفي معاً بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، يوم تتجدد فيه مشاعر الفخر والاعتزاز، ونستحضر فيه تلك اللحظة التاريخية التي توحدت فيها العزيمة، فانطلقت مسيرة الاتحاد برؤية القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين أرسوا دعائم الاتحاد.
أبناء الإمارات الكرام..
 لقد آمن الآباء المؤسسون بأن الاتحاد قوة، وأن شعباً متوحداً يقف خلف قيادة حكيمة يستطيع أن يصنع المستحيل، وما كان لهذا أن يكتمل لولا إيمان شعب الإمارات بأن الاتحاد ليس مجرد حدث، بل مصير مشترك ومصدر عزة ومنبع قوة، ودرع يحفظ مكتسبات الوطن.
واليوم، نمضي على النهج ذاته تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، الذين يواصلون المسيرة بثبات، مجسدين روح الاتحاد في كل خطوة وإنجاز.
الإخوة والأخوات المواطنون..
إن اتحادنا وتماسك مجتمعنا، وتلاحم القيادة مع الشعب، كان وما يزال الأساس الراسخ لمسيرة الدولة، حيث تعد دولتنا اليوم نموذجاً تنموياً متفرداً يحتذى به في مختلف المجالات، مستندة إلى رؤية قيادية سخرت كافة الإمكانات لصون مكتسبات الوطن، وجعلت الإنسان محوراً رئيسياً في أولوياتها، إيماناً منها بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس في بناء الأوطان.
وفي هذا اليوم، نجدد العهد والولاء لمواصلة مسيرة الاتحاد، ومؤكدين التزامنا بمضاعفة الجهود، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لأبناء هذا الوطن المعطاء ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وشعبنا الوفي، سائلين الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار.
كل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بخير، وكل عام واتحادنا أقوى، وإنجازنا أكبر، وشعبنا أكثر عزيمة».

المصدر: وام
منصور بن زايد
عيد الاتحاد
