منصور بن زايد: حفظ الله الإمارات وبارك مسيرتها

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة عيد الاتحاد ال 54، أن الإمارات تواصل برؤية قيادتها الرشيدة تعزيز مسارها الوطني، بدعم شعبٍ مخلص لوطنه وإيمانه بمستقبله.





وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في الذكرى الرابعة والخمسين للاتحاد، نستذكر إرث القادة المؤسسين الذين وضعوا الأسس الراسخة لدولة تُعلي قيم الأسرة والمجتمع، وتُجسّد الاستقرار والأمان والازدهار.وتواصل الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، تعزيز مسارها الوطني، بدعم شعبٍ مخلص لوطنه وإيمانه بمستقبله. حفظ الله الإمارات وبارك مسيرتها».









