الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة

حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
2 ديسمبر 2025 12:33

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بمناسبه عيد الاتحاد الـ 54، أن مسيرةَ الإمارات حافلة بالإنجازات والنجاحات التي ارتقت بدولة الإمارات إلى مصاف العالمية، وجعلتها نموذجاً يُحتذى به في التلاحم الوطني والابتكار والتنمية المستدامة.

وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «في عيد الاتحاد، نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً، وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة تشكّل أساس قوتنا وازدهار شعبنا. مسيرةُ الإمارات حافلة بالإنجازات والنجاحات التي ارتقت بدولة الإمارات إلى مصاف العالمية، وجعلتها نموذجاً يُحتذى به في التلاحم الوطني والابتكار والتنمية المستدامة. وفي هذا اليوم، نجدّد العزم على مواصلة مسيرة الاتحاد، وصون مكتسبات وطننا، والعمل معاً لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة».

أخبار ذات صلة
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عيد الاتحاد
الإمارات
حمدان بن زايد
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
اليوم 00:58
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
علوم الدار
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
اليوم 00:55
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
اليوم 00:31
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
الأخبار العالمية
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
اليوم 00:24
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
الرياضة
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
اليوم 00:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©