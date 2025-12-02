حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بمناسبه عيد الاتحاد الـ 54، أن مسيرةَ الإمارات حافلة بالإنجازات والنجاحات التي ارتقت بدولة الإمارات إلى مصاف العالمية، وجعلتها نموذجاً يُحتذى به في التلاحم الوطني والابتكار والتنمية المستدامة.





وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «في عيد الاتحاد، نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً، وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة تشكّل أساس قوتنا وازدهار شعبنا. مسيرةُ الإمارات حافلة بالإنجازات والنجاحات التي ارتقت بدولة الإمارات إلى مصاف العالمية، وجعلتها نموذجاً يُحتذى به في التلاحم الوطني والابتكار والتنمية المستدامة. وفي هذا اليوم، نجدّد العزم على مواصلة مسيرة الاتحاد، وصون مكتسبات وطننا، والعمل معاً لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة».



