الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الشيخة فاطمة بنت مبارك تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ 54 للدولة

الشيخة فاطمة بنت مبارك تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ 54 للدولة
2 ديسمبر 2025 22:27

شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، اليوم، الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ 54 للدولة الذي أقيم مساء اليوم في متحف زايد الوطني في أبوظبي.
كما شهدت الحفل سمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وعدد من الشيخات والقيادات النسائية في الدولة.
تضمن الحفل عرضاً بصرياً حول ماضي الإمارات العريق ومسيرتها الحديثة، وأبرز إنجازاتها وطموحاتها التي ترسم ملامح مستقبلها.
كما تضمن الحفل عروضاً ضوئية وأزياء مستوحاة من التراث الإماراتي ومقطوعات أوركسترالية وعروضاً للفنون الشعبية.
كما شهد الحفل الظهور الأول للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت عملاً موسيقياً بمناسبة عيد الاتحاد.

"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
المصدر: وام
عيد الاتحاد
أم الإمارات
فاطمة بنت مبارك
الإمارات
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
اليوم 00:58
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
علوم الدار
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
اليوم 00:55
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
اليوم 00:31
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
الأخبار العالمية
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
اليوم 00:24
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
الرياضة
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
اليوم 00:11
