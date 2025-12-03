الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مجموعة «IMI» شريك إعلامي استراتيجي لقمة «بريدج 2025»

مجموعة «IMI» شريك إعلامي استراتيجي لقمة «بريدج 2025»
4 ديسمبر 2025 02:58

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت قمة «بريدج 2025»، أضخم حدث عالمي في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه إبرام شراكة مع مجموعة «IMI» للإعلام، لتكون شريكاً إعلامياً استراتيجياً لدورتها الأولى، في خطوة تجمع بين منصة عالمية تسرع النهوض بمستقبل اقتصاد المحتوى، ومنظومة إعلامية متعددة المنصات تعد من الأكثر انتشاراً وتأثيراً في العالم. 

وتعكس هذه الشراكة الدور المحوري الذي تضطلع به مجموعة «IMI» باعتبارها من أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة عالمياً، بما تضمه محفظتها من علامات بارزة، مثل «سكاي نيوز عربية»، و«ذا ناشونال»، و«العين الإخبارية»، و«CNN الاقتصادية»، و«أكاديمية IMI للإعلام»، بالإضافة إلى ذراعها الاستثمارية «IMI Ventures» الذي يشمل شراكتها الاستراتيجية مع
 «RedBird IMI» وشركة «MARI»، مما يعزز حضور شبكة «IMI» المتكاملة وقدرتها على إيصال رسائل القمة وأفكارها إلى جمهور واسع محلياً وإقليمياً ودولياً. 
وبصفتها شريكاً إعلامياً استراتيجياً، ستشارك مجموعة «IMI» بجناح خاص (جناح رقم: C3، القاعة: 10) ضمن فعاليات القمة، حيث تستعرض منظومتها الإعلامية المتكاملة، وبرامجها التدريبية، ومبادراتها الداعمة لمستقبل صناعة المحتوى. ويأتي هذا الجناح منصة تفاعلية تجمع الزوار والخبراء، وتتيح التعرف من قرب على أحدث مشاريع «IMI» ودورها في تطوير الإعلام الإقليمي والعالمي.   وتتولى مجموعة «IMI» تقديم تغطية شاملة ومتكاملة لفعاليات القمة عبر مختلف منصاتها، من خلال نشرات إخبارية وتقارير معمقة، وبرامج خاصة، ومقابلات حصرية مع أبرز المتحدثين العالميين وصناع السياسات ورواد التقنية. كما تنظم سلسلة من الورش المتخصصة والجلسات التفاعلية التي تركز على تطوير المهارات المستقبلية، وتعزيز تبادل المعرفة، بقيادة خبراء من أكاديمية IMI للإعلام. 

أخبار ذات صلة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
«دارك سافرون» يطارد لقب «القرهود للسرعة»

وقال الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، نائب رئيس «بريدج»: «تمثل مجموعة IMI واحدة من أكثر المنظومات الإعلامية تأثيراً وتنوعاً في المنطقة، فهي شبكة تجمع الجمهور وصناع السياسات من خلال صحافة موثوقة وسرديات إعلامية بمعايير عالمية، وتؤدي منصاتها دوراً محورياً في تشكيل الوعي العام، وتعزيز الحوار، ورفع معايير العمل الإعلامي المعاصر».  

وقال علي يوسف الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة IMI: «تأتي قمة بريدج في لحظة مفصلية يشهد فيها الإعلام العالمي والإقليمي تحولات متسارعة، حيث تتغير توجهات الجمهور وتتطور المنصات وتتزايد الحاجة إلى معلومات دقيقة وموثوقة بشكل لم يشهده القطاع من قبل. ونحرص في IMI على تقديم صحافة موثوقة ومحتوى مبتكر يعكس مكانة منطقتنا وحضورها المتنامي في المشهد الإعلامي الدولي، مدعومين بتقنيات متقدمة وابتكارات في الذكاء الاصطناعي تعزز الدقة والسرعة والعمق».

قمة بريدج
سكاي نيوز عربية
الترفيه
الإعلام
الإمارات
بوابة العين الإخبارية
آخر الأخبار
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
الرياضة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
اليوم 12:30
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
الرياضة
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©