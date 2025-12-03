مجموعة «IMI» شريك إعلامي استراتيجي لقمة «بريدج 2025»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت قمة «بريدج 2025»، أضخم حدث عالمي في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه إبرام شراكة مع مجموعة «IMI» للإعلام، لتكون شريكاً إعلامياً استراتيجياً لدورتها الأولى، في خطوة تجمع بين منصة عالمية تسرع النهوض بمستقبل اقتصاد المحتوى، ومنظومة إعلامية متعددة المنصات تعد من الأكثر انتشاراً وتأثيراً في العالم.

وتعكس هذه الشراكة الدور المحوري الذي تضطلع به مجموعة «IMI» باعتبارها من أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة عالمياً، بما تضمه محفظتها من علامات بارزة، مثل «سكاي نيوز عربية»، و«ذا ناشونال»، و«العين الإخبارية»، و«CNN الاقتصادية»، و«أكاديمية IMI للإعلام»، بالإضافة إلى ذراعها الاستثمارية «IMI Ventures» الذي يشمل شراكتها الاستراتيجية مع

«RedBird IMI» وشركة «MARI»، مما يعزز حضور شبكة «IMI» المتكاملة وقدرتها على إيصال رسائل القمة وأفكارها إلى جمهور واسع محلياً وإقليمياً ودولياً.

وبصفتها شريكاً إعلامياً استراتيجياً، ستشارك مجموعة «IMI» بجناح خاص (جناح رقم: C3، القاعة: 10) ضمن فعاليات القمة، حيث تستعرض منظومتها الإعلامية المتكاملة، وبرامجها التدريبية، ومبادراتها الداعمة لمستقبل صناعة المحتوى. ويأتي هذا الجناح منصة تفاعلية تجمع الزوار والخبراء، وتتيح التعرف من قرب على أحدث مشاريع «IMI» ودورها في تطوير الإعلام الإقليمي والعالمي. وتتولى مجموعة «IMI» تقديم تغطية شاملة ومتكاملة لفعاليات القمة عبر مختلف منصاتها، من خلال نشرات إخبارية وتقارير معمقة، وبرامج خاصة، ومقابلات حصرية مع أبرز المتحدثين العالميين وصناع السياسات ورواد التقنية. كما تنظم سلسلة من الورش المتخصصة والجلسات التفاعلية التي تركز على تطوير المهارات المستقبلية، وتعزيز تبادل المعرفة، بقيادة خبراء من أكاديمية IMI للإعلام.





وقال الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، نائب رئيس «بريدج»: «تمثل مجموعة IMI واحدة من أكثر المنظومات الإعلامية تأثيراً وتنوعاً في المنطقة، فهي شبكة تجمع الجمهور وصناع السياسات من خلال صحافة موثوقة وسرديات إعلامية بمعايير عالمية، وتؤدي منصاتها دوراً محورياً في تشكيل الوعي العام، وتعزيز الحوار، ورفع معايير العمل الإعلامي المعاصر».





وقال علي يوسف الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة IMI: «تأتي قمة بريدج في لحظة مفصلية يشهد فيها الإعلام العالمي والإقليمي تحولات متسارعة، حيث تتغير توجهات الجمهور وتتطور المنصات وتتزايد الحاجة إلى معلومات دقيقة وموثوقة بشكل لم يشهده القطاع من قبل. ونحرص في IMI على تقديم صحافة موثوقة ومحتوى مبتكر يعكس مكانة منطقتنا وحضورها المتنامي في المشهد الإعلامي الدولي، مدعومين بتقنيات متقدمة وابتكارات في الذكاء الاصطناعي تعزز الدقة والسرعة والعمق».