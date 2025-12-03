الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

هزاع بن زايد يشهد عرض «واحة الاتحاد» بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54

هزاع بن زايد يشهد عرض «واحة الاتحاد» بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54

4 ديسمبر 2025 00:46
4 ديسمبر 2025 00:46

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم، احتفال بلدية مدينة العين بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، الذي تضمّن تنظيم عرض وطني احتفالي بعنوان «واحة الاتحاد» في منطقة مطار العين الدولي.
حضر الحفل سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ومعالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، مستشار في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، إلى جانب عدد من الشيوخ والمسؤولين، وجموع من مواطني وأهالي منطقة العين.

 

وقدّم عرض «واحة الاتحاد» لوحة فنية وطنية عبّرت عن روح الاتحاد وقيم القيادة الحكيمة التي جعلت من الإنسان محور التنمية والبناء، من خلال استعراض محطات مضيئة من تاريخ منطقة العين على مدى مسيرة اتحاد دولة الإمارات عبر مجموعة من المشاهد الرئيسية، شملت بدايات ازدهار منطقة العين مع وصول الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، مروراً بعهد التمكين بقيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، وصولاً إلى عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وما تشهده منطقة العين من نهضة تنموية في جميع القطاعات والمجالات الحيوية.

وأكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب أهل الإمارات يُشكّل فرصةً نستذكر فيها قيم ومبادئ الاتحاد التي أرسى دعائمها ورسّخها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، حتى غدت دولة الإمارات منارةً عالميةً من منارات التنمية الشاملة والمستدامة، ينعم أبناؤها والمقيمون على أرضها بالأمن والرفاه والاستقرار، ويواصلون مسيرة البناء بثقة وعزيمة وثبات.

وأشار سموّه إلى أن ما تحقَّق من إنجازات وطنية بارزة في مختلف المجالات، على مدى سنوات مسيرة الاتحاد المجيدة، يدفعنا إلى المضي بعزم وإصرار في مسيرة التنمية والتطوير تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، سعياً إلى مواصلة ترسيخ المكانة الريادية العالمية لدولة الإمارات، لتبقى نموذجاً متميّزاً في النهضة والبناء والتطوير، مواصلين بذلك السير على النهج الذي اختطه الآباء المؤسسون لرفعة الدولة وضمان غدٍ أكثر استدامةً للأجيال.

 

وتضمّن عرض «واحة الاتحاد» رؤية فنية وموسيقية تحتفي بهوية منطقة العين ومسيرتها التطويرية والتنموية، التي انطلقت من عمق الصحراء لتُجسّد الرؤية الريادية الطموحة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه.

كما شمل العرض خمس لوحات تُعبّر عن قيم أساسية شكّلت نهضة منطقة العين، وهي: بداية الرؤية، وازدهار التعليم، وصون الإرث، وجمال منطقة العين، وفرحة الوطن، ليُقدّم العرض بذلك رسالة وفاء وامتنان للإمارات وقيادتها الحكيمة، ويحتفي بروح الوحدة التي جعلت الإمارات نموذجاً مضيئاً للتقدُّم والتنمية والازدهار.

المصدر: وام
العين
عيد الاتحاد
هزاع بن زايد
الإمارات
