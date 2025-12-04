رئيس الدولة والشيوخ يشهدون «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وسمو الشيوخ وضيوف الإمارات اليوم.. «مسيرة الاتحاد» التي نظمها ديوان الرئاسة بمناسبة عيد الاتحاد الــ 54 للدولة بمشاركة أبناء القبائل من جميع ربوع الوطن.. وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد لعام 2025.

كما شهد المسيرة في منطقة الوثبة في أبوظبي كل من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة والحضور التحية مع المشاركين في المسيرة.. معرباً سموه عن سعادته بهذا التلاحم الوطني الأصيل الذي عبر خلاله أبناء الوطن عن محبتهم له وصدق انتمائهم والاعتزاز بوحدتهم.

وقال سموه إن دولة الإمارات محصنة بأبنائها الذين يجتمعون على حبها والوفاء لها والتسابق لخدمتها ورفع رايتها، وبهذه الروح الوطنية الصادقة نثق بأن بلادنا دائماً بخير وفي خير وعزة، وإن شاء الله تعالى القادم أفضل وأجمل.

وانطلقت جموع أبناء القبائل من جميع مناطق الدولة من بوابة الحصن رافعين أعلام الإمارات يرددون الأهازيج الشعبية التراثية معبرين خلالها عن اعتزازهم بقوة ترابط النسيج الوطني وقائد مسيرة الاتحاد المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وشملت الفعاليات.. عزف السلام الوطني للدولة وأغنية ترحيبية وعروض الفرق التراثية ولوحات من فنون «العازي والعيالة والندبة» بجانب استعراضات الخيل والهجن و«التشوليب الإماراتية» وغيرها من الفعاليات، ومشاركة «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» بجانب عروض فلكلورية للفريق الضيف من جمهورية أذربيجان.

كما حلق سرب من فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية مشكلاً لوحة بألوان علم الدولة.

وشارك عدد من سمو الشيوخ، أبناء الوطن في العرض الختامي لفعاليات المسيرة في أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز.