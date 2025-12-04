الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
4 ديسمبر 2025 22:45

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.
تناول الجانبان مسارات التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بعلاقات الصداقة المتميزة مع الجمهورية الإيطالية مؤكدا أن العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الإيطالية متطورة وهناك حرص على توسيع آفاقها بما يحقق التنمية والازدهار لشعبي البلدين.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من شيخ الأزهر الشريف هنأه خلاله بعيد الاتحاد الـ 54
عبدالله بن زايد: الاتحاد تأسس على المحبّة
المصدر: وام
عبدالله بن زايد
أنطونيو تاجاني
اتصال هاتفي
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©