عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

تناول الجانبان مسارات التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بعلاقات الصداقة المتميزة مع الجمهورية الإيطالية مؤكدا أن العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الإيطالية متطورة وهناك حرص على توسيع آفاقها بما يحقق التنمية والازدهار لشعبي البلدين.