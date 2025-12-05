السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تطلق حملة "شتاؤنا آمن وممتع"

ملصق حملة شتاؤنا آمن وممتع
5 ديسمبر 2025 18:28

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي النسخة الثامنة من حملتها التوعوية السنوية "شتاؤنا آمن وممتع"، والتي تستمر لمدة شهرين، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، بهدف رفع مستوى الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع خلال فصل الشتاء، وتعزيز التزامهم بالإجراءات والقوانين التي تكفل سلامتهم وسلامة محيطهم.

وأكدت شرطة أبوظبي أن إطلاق حملة "شتاؤنا آمن وممتع" يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة السلامة المجتمعية، والحد من الحوادث المرتبطة بفصل الشتاء، ودعم استقرار وأمن المجتمع في إطار عام المجتمع 2025.

وأوضحت أن الحملة تستهدف جميع فئات المجتمع، مع التركيز على التوعية عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، من خلال نشر مواد صحفية وتقديم لقاءات تلفزيونية وإذاعية تحمل رسائل توعوية مرئية ومسموعة، إلى جانب توزيع مطبوعات ميدانية وتنظيم مجالس توعوية تستضيف مختصين في هذا المجال، والتوعية بمخاطر الاختناق والحرائق المرتبطة بوسائل التدفئة الشتوية.

وتسلط الحملة الضوء على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية في المناطق البرية، وتعزيز الأمن والأمان والحد من السلوكيات السلبية والممارسات الخطرة، إلى جانب توعية الأسر حول حماية الأطفال من حوادث السقوط من المباني السكنية، بضرورة مراقبتهم بشكل دائم، وتجنّب وضع قطع أثاث ملاصقة للنوافذ تفاديًا لاستخدامها من قبل الأطفال بما قد يؤدي إلى حوادث سقوط مؤلمة.

أخبار ذات صلة
إطلاق «السلامة في الشتاء» للتوعية بمخاطر الحوادث الموسمية
ورشة توعوية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني في قرية الراحة العمالية بأبوظبي

وتركز الحملة على التوعية بمخاطر الابتزاز والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، ومنها التنمر، التهديد، أو استدراج الأطفال لمشاركة صورهم وبياناتهم، مؤكدة ضرورة تكثيف رقابة الآباء على الأبناء خلال عطلة الشتاء لحمايتهم من الاستغلال والجرائم الإلكترونية.

وتدعو الحملة إلى حماية الشباب من مخاطر قيادة الدراجات النارية دون ارتداء معدات الوقاية الشخصية أو قيادتها بتهور، لما يسببه ذلك من حوادث مرورية جسيمة قد ينتج عنها وفيات أو إصابات تؤدي إلى إعاقات دائمة، وتناشد مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية الالتزام بالمسارات المخصصة، وتجنب المناطق المزدحمة، وعدم السير عكس الاتجاه، وضرورة ارتداء الخوذة وملابس الحماية، وتزويد الدراجة بإضاءة أمامية وخلفية وعاكس ضوئي، وتجنّب حمل أوزان قد تؤثر على توازن قائد الدراجة وسلامته.

وتحذر شرطة أبوظبي من مخاطر الألعاب الإلكترونية العنيفة التي تروّج للسلوك العدواني وتؤثر على سلوكيات الأطفال والمراهقين، مشددة على دور الأسرة في متابعة ما يستخدمه الأبناء من ألعاب وتطبيقات إلكترونية، واختيار محتوى آمن وهادف يسهم في تعزيز القيم الإيجابية لديهم.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
حملة توعية
شتاؤنا آمن وممتع
آخر الأخبار
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
سالم الدوسري عن قرعة المونديال: نركز الآن على كأس العرب!
الرياضة
سالم الدوسري عن قرعة المونديال: نركز الآن على كأس العرب!
اليوم 11:51
بنفيكا يقدم هدية الصدارة إلى الغريم بورتو
الرياضة
بنفيكا يقدم هدية الصدارة إلى الغريم بورتو
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©