السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قمة بريدج 2025 توقع اتفاقية شراكة لوجستية مع مركز أدنيك أبوظبي

قمة بريدج 2025 توقع اتفاقية شراكة لوجستية مع مركز أدنيك أبوظبي
6 ديسمبر 2025 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «قمة بريدج 2025»، الحدث الأضخم عالمياً في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، اختيار مركز أدنيك أبوظبي شريكاً رسمياً، في خطوة تعكس توجه القمة لبناء تحالفات نوعية مع المؤسسات الوطنية لدعم رؤيتها في ترسيخ أسس بيئة عالمية تفاعلية لقطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، ترتقي بممارساتها وتعزز مساهماتها في التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وتأتي هذه الشراكة امتداداً طبيعياً للأهداف الطموحة التي تقودها «بريدج»، إذ تمثل «أدنيك» أحد أهم الصروح الوطنية في تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، بما تمتلكه من قدرة تشغيلية واسعة وخبرة تمتد لسنوات في صياغة تجارب عالمية عالية الجودة.

قال الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، نائب رئيس بريدج: «تمثل شراكتنا مع (أدنيك) خطوة محورية في بناء التجربة العالمية التي نطمح إليها في قمة بريدج 2025، إذ يوفر المركز منظومة تشغيلية ولوجستية متكاملة هي الأوسع من نوعها في المنطقة، بما يعزز قدرتنا على استضافة حدث عالمي يرتقي بمعايير صناعة الإعلام والمحتوى والترفيه».
وأشار إلى أن التعاون مع «أدنيك» سيمكننا من تقديم تجربة متكاملة للزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، ويعكس التزامنا بتقديم فعاليات رائدة ترتقي بمعايير صناعة الإعلام والمحتوى، وتعزز مكانة قمة بريدج 2025 كمحفل عالمي للإبداع والابتكار.

أخبار ذات صلة
«الملك لويس» الأكثر فوزاً في العاصمة.. هاميلتون و«أبوظبي» ذكريات وحنين!
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

بدوره، قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «نفخر في أدنيك بأن نكون الشريك الرسمي لـ (قمة بريدج 2025)، التي تمثل منصة عالمية رائدة تجمع روّاد الإعلام والمحتوى والترفيه تحت سقف واحد. هذه الشراكة تؤكد التزامنا بدعم الفعاليات الدولية التي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للمعارض والمؤتمرات، وتدعم جهودنا في تمكين القطاعات الحيوية التي ترتكز على الابتكار والمعرفة. نحن على ثقة بأن استضافة هذا الحدث ستشكل إضافة نوعية لمسيرة أدنيك في تقديم تجارب عالمية المستوى، وتعزيز دورنا في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق التعاون الدولي».

قمة بريدج
أبوظبي
الإمارات
أدنيك
حميد مطر الظاهري
جمال الكعبي
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
سالم الدوسري عن قرعة المونديال: نركز الآن على كأس العرب!
الرياضة
سالم الدوسري عن قرعة المونديال: نركز الآن على كأس العرب!
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©