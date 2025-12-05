قمة بريدج 2025 توقع اتفاقية شراكة لوجستية مع مركز أدنيك أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «قمة بريدج 2025»، الحدث الأضخم عالمياً في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، اختيار مركز أدنيك أبوظبي شريكاً رسمياً، في خطوة تعكس توجه القمة لبناء تحالفات نوعية مع المؤسسات الوطنية لدعم رؤيتها في ترسيخ أسس بيئة عالمية تفاعلية لقطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، ترتقي بممارساتها وتعزز مساهماتها في التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً طبيعياً للأهداف الطموحة التي تقودها «بريدج»، إذ تمثل «أدنيك» أحد أهم الصروح الوطنية في تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، بما تمتلكه من قدرة تشغيلية واسعة وخبرة تمتد لسنوات في صياغة تجارب عالمية عالية الجودة.

قال الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، نائب رئيس بريدج: «تمثل شراكتنا مع (أدنيك) خطوة محورية في بناء التجربة العالمية التي نطمح إليها في قمة بريدج 2025، إذ يوفر المركز منظومة تشغيلية ولوجستية متكاملة هي الأوسع من نوعها في المنطقة، بما يعزز قدرتنا على استضافة حدث عالمي يرتقي بمعايير صناعة الإعلام والمحتوى والترفيه».

وأشار إلى أن التعاون مع «أدنيك» سيمكننا من تقديم تجربة متكاملة للزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، ويعكس التزامنا بتقديم فعاليات رائدة ترتقي بمعايير صناعة الإعلام والمحتوى، وتعزز مكانة قمة بريدج 2025 كمحفل عالمي للإبداع والابتكار.

بدوره، قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «نفخر في أدنيك بأن نكون الشريك الرسمي لـ (قمة بريدج 2025)، التي تمثل منصة عالمية رائدة تجمع روّاد الإعلام والمحتوى والترفيه تحت سقف واحد. هذه الشراكة تؤكد التزامنا بدعم الفعاليات الدولية التي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للمعارض والمؤتمرات، وتدعم جهودنا في تمكين القطاعات الحيوية التي ترتكز على الابتكار والمعرفة. نحن على ثقة بأن استضافة هذا الحدث ستشكل إضافة نوعية لمسيرة أدنيك في تقديم تجارب عالمية المستوى، وتعزيز دورنا في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق التعاون الدولي».