«الوطني» يعقد جلسته الثانية من الدور الثالث للفصل التشريعي الـ18 الثلاثاء المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم 9 ديسمبر الحالي، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي.

ويناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026.

وحسب جدول أعمال الجلسة توجه، شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالين إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، حول استثناءات شركات التأمين الصحي للأمراض المزمنة أو الخلقية، وحول ضمان تمكن المستفيدين من برنامج نافس في الحصول على القروض من البنوك.

ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الأولى - الإجرائية المعقودة بتاريخ 24 نوفمبر الماضي.