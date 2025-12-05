السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني» يعقد جلسته الثانية من الدور الثالث للفصل التشريعي الـ18 الثلاثاء المقبل

جانب من إحدى جلسات المجلس الوطني الاتحادي (الاتحاد)
6 ديسمبر 2025 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
الإمارات: رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم 9 ديسمبر الحالي، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي.
ويناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026.
وحسب جدول أعمال الجلسة توجه، شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالين إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، حول استثناءات شركات التأمين الصحي للأمراض المزمنة أو الخلقية، وحول ضمان تمكن المستفيدين من برنامج نافس في الحصول على القروض من البنوك.
ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الأولى - الإجرائية المعقودة بتاريخ 24 نوفمبر الماضي.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
سالم الدوسري عن قرعة المونديال: نركز الآن على كأس العرب!
الرياضة
سالم الدوسري عن قرعة المونديال: نركز الآن على كأس العرب!
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©