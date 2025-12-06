افتتاح مدينة الألعاب الترفيهية «وندرلاند» بمهرجان الشيخ زايد

افتتح معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، مدينة الألعاب الترفيهية «وندرلاند» في منطقة الوثبة، يرافقه معالي حميد بن سعيد النيادي، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وعدد من المسؤولين.

وقام معاليه بجولة في مرافق المدينة الترفيهية، حيث اطّلع على أحدث المرافق التي تم تطويرها وفق أحدث التقنيات لتكون وجهة عائلية متكاملة، معرباً عن إعجابه بهذه الإضافة النوعية لمهرجان الشيخ زايد.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد عن انطلاق فعاليات «وندرلاند» اعتباراً من الخامس من ديسمبر، بعد استكمال تجهيزها لاستقبال الزوار من الأعمار المختلفة، باعتبارها إحدى المناطق الترفيهية المستحدثة في دورة المهرجان لموسم 2025- 2026.

وتُشكّل «وندرلاند» إضافة نوعية إلى خريطة الفعاليات في المهرجان، حيث صُمِّمت لتقدم تجربة عائلية متكاملة تجمع المتعة والأمان.

وتمتد المدينة على مساحة واسعة مجهّزة لاستيعاب أعداد كبيرة من الزوار، وتحيط بها ممرات مُضاءة ومناطق جلوس مريحة تتيح قضاء أوقات ممتعة في أجواء احتفالية نابضة بالحياة.

كما يسهّل موقعها القريب من الساحة الرئيسية وصول الزوار من مداخل المهرجان المختلفة، ما يجعلها محطة رئيسية ضمن برنامج الزيارة اليومي.

وتضم «وندرلاند» مجموعة واسعة من الألعاب والتجارب الترفيهية التي تلائم الأطفال واليافعين والكبار، ومنها لعبة رولر كوستر، وحلبة للتزلج على الجليد، وفعالية بيت الرعب، وبيت المرايا، ومنطقة المتاهة الشبكية «نت ميز»، وحديقة الديناصورات، وفعاليات الرماية، والألعاب المهارية، وسيارات التصادم، وصالة الألعاب الإلكترونية، وفعاليات البوني للصغار.

كما تشمل منطقة البولينغ صالة للكبار مزوّدة بمسارات إلكترونية حديثة تحاكي التجربة الاحترافية، وصالة أخرى للأطفال بتصميم مرح وألوان زاهية ومعدات ملائمة لأعمارهم، ما يتيح لهم خوض تجربة آمنة ومشوقة. وتمثل هذه المنطقة مساحة ترفيهية تعزز التفاعل العائلي وروح المنافسة الودية بين الزوار.

وتم تجهيز مرافق «وندرلاند» وفق أعلى معايير السلامة والجودة، بداية من أنظمة التشغيل والمتابعة الميدانية، وصولاً إلى وجود فرق إشراف مختصة لمراقبة حركة الزوار وتنظيم استخدام الألعاب.

كما روعي في توزيع المسارات والمرافق العامة أن تكون الحركة بين الألعاب والمقاهي ومحال الوجبات الخفيفة سهلة وواضحة بما يضمن انسيابية التجربة لجميع الزوار.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة أن افتتاح «وندرلاند» يأتي ضمن رؤية شاملة لتوسيع الخيارات الترفيهية المتاحة لزوار المهرجان في موسمه الحالي، من خلال إدخال مناطق جديدة وتجارب مبتكرة تلبي تطلعات العائلات والشباب والأطفال.

وتُسهم هذه الإضافة في تعزيز موقع المهرجان كوجهة عائلية متكاملة تجمع بين الفعاليات التراثية والثقافية والفنية والترفيهية.

الجدير بالذكر أن مهرجان الشيخ زايد يفتح أبوابه يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى الثانية عشرة منتصف الليل، ومن الساعة الرابعة عصراً حتى الواحدة بعد منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع والعُطل الرسمية، في منطقة الوثبة بأبوظبي. وتستقبل «وندرلاند» زوارها طوال فترة عمل المهرجان.