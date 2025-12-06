الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1

خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1
6 ديسمبر 2025 18:54

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، جانباً من فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في نسختها السابعة عشرة، التي تُقام على حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس بأبوظبي.

وعقد سموّه، على هامش الزيارة، اجتماعات مع عدد من المسؤولين المشاركين في فعاليات سباق الفورمولا-1، حيث بحث معهم مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة باستضافة الفعاليات الرياضية العالمية.

كما التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عدداً من ضيوف أبوظبي الحاضرين لفعاليات السباق، وتبادل معهم الأحاديث الودية حول تجاربهم في زيارة هذه الفعالية والمعالم السياحية في إمارة أبوظبي.

رافق سموّه، خلال الزيارة، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

المصدر: وام
