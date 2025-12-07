ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الغربية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية الغربية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي وبحر عمان خفيفا.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 19 75 30

دبي 31 21 80 20

الشارقة 31 18 75 20

عجمان 29 22 80 25

أم القيوين 30 18 85 30

رأس الخيمة 31 18 75 20

الفجيرة 27 21 80 45

العـين 30 18 80 20

ليوا 30 15 90 30

الرويس 28 17 90 40

السلع 29 17 90 45

دلـمـا 28 22 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 28 24 85 35

أبو موسى 28 24 80 40.