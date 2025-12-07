الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غداً

أبوظبي
7 ديسمبر 2025 17:35

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الغربية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية الغربية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي وبحر عمان خفيفا.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                         الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                         30 19 75 30

دبي                             31 21 80 20

الشارقة                         31 18 75 20

عجمان                         29 22 80 25

أم القيوين                       30 18 85 30

رأس الخيمة                   31 18 75 20

الفجيرة                         27 21 80 45

العـين                           30 18 80 20

ليوا                              30 15 90 30

الرويس                         28 17 90 40

السلع                            29 17 90 45

دلـمـا                            28 22 80 40

طنب الكبرى / الصغرى    28 24 85 35

أبو موسى                     28 24 80 40.

المصدر: وام
