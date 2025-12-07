الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يلتقي بيل غيتس على هامش فعاليات سباق الفورمولا-1

ذياب بن محمد بن زايد يلتقي بيل غيتس على هامش فعاليات سباق الفورمولا-1
8 ديسمبر 2025 00:32

التقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، السيد بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس، وذلك على هامش فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1.

أخبار ذات صلة
ذياب بن محمد بن زايد يشهد فعاليات اليوم الختامي للنسخة الـ17 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا - 1
خالد بن محمد بن زايد يزور فعاليات اليوم الختامي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1

وناقش سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع السيد بيل غيتس سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية المتعددة، والمبادرات الثنائية بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتش؛ بهدف تحسين المستوى المعيشي ومواجهة التحديات، وتحقيق تنمية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، بما يتماشى مع الأولويات العالمية وأهداف التنمية المستدامة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ذياب بن محمد بن زايد
بيل غيتس
سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1
آخر الأخبار
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
الرياضة
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
اليوم 11:52
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
اليوم 11:30
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
الرياضة
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
اليوم 11:28
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
اليوم 11:28
مارشينكو تحرز لقب «الحبتور للتنس»
الرياضة
مارشينكو تحرز لقب «الحبتور للتنس»
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©