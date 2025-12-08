نورة السويدي: المرأة الإماراتية نموذج يحتذى في التمكين الرياضي بدعم ورعاية "أم الإمارات"

أكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، أن المرأة الإماراتية تحت قيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حققت قفزات نوعية في كافة مجالات تمكينها كنموذج يحتذى وقدمت تجربة رائدة للعالم.

ونقلت نورة السويدي، تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات"، للفارسات المشاركات في سباق سموها، للإسطبلات الخاصة للقدرة ضمن فئة السيدات لمسافة 120 كلم، في قرية الإمارات العالمية للقدرة.

وقالت إن المرأة في دولة الإمارات بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، حققت مكانتها الرائدة عالميا، عبر تمكينها في كافة القطاعات، وتوفير سبل تميزها وتطورها، ودعم دورها المحوري في النمو والازدهار، وترسيخ مكانتها كنموذج ملهم لنساء العالم، بإرث حافل ومميز عبر عقود من العطاء والإنجاز في كافة المجالات.

وتوجهت بالشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، على التنظيم المميز للسباق، وتنفيذ البرامج التي تسهم في مشاركة المرأة رياضيا في بطولات الفروسية.

وهنأت الفارسة مريم علي كريم بمناسبة فوزها بالمركز الأول في السباق، وأثنت على الأداء المشرف للفارستين كوثر زيتون، وآمنة البلوشي والفوز بالمركزين الثاني والثالث، مشيدة بالمشاركة الكبيرة لبقية الفارسات في السباق لمسافة 120 كلم، وخوض التحدي بشغف كبير، احتفاء برمزية هذا الحدث، وما يمثله من قيمة كبيرة في نفوس جميع المشاركات.