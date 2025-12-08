الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برعاية نهيان بن مبارك.. انطلاق فعاليات «شتاء صندوق الوطن» بإمارات الدولة كافة

مشاركون من مختلف الأعمار في صورة جماعية (من المصدر)
9 ديسمبر 2025 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس، فعاليات «برنامج شتاء صندوق الوطن» الذي يركز على تعزيز الهوية الوطنية، ومكوناتها الرئيسة لدى الأجيال الجديدة تحت شعار «العربية لغة القرآن»، واستقبل البرنامج طلاب وطالبات المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاماً، للمشاركة بالأنشطة كافة التي تستمر على مدى أسبوعين في 10 مواقع بإمارات الدولة كافة، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المحلية، والاتحادية والتعليمية والخاصة.

ويضم برنامج شتاء صندوق الوطن هذا العام أكثر 150 نشاطاً ثقافياً وتراثياً وفنياً وترفيهياً، ورياضياً، كما يشارك في أنشطة البرامج ما يزيد على 37 فناناً وكاتباً، بالإضافة إلى عدد من الحرفيين وكبار المواطنين، في الأنشطة، التي يديرها أكثر من 84 مدرباً ومدرساً ومشرفاً.
وقال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن: إن الصندوق برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حريص كل الحرص على أن تركز أنشطة وفعاليات برامج شتاء صندوق الوطن على تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة المتعلقة بالهوية الوطنية، مؤكداً أن الباب مازال مفتوحاً أمام جميع الطلاب للانضمام للبرنامج، إلى جانب كل الذين اشتركوا من قبل عبر موقع صندوق الوطن، بشرط أن تتوافر أماكن لهم، سواء في المقار الرئيسة التي تم اختيارها هذا العام.

أخبار ذات صلة
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُعلن تقديم موعد خُطبة وصلاة الجمعة
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في قمة «بريدج 2025» بمبادرات تفاعلية

وأوضح القرقاوي أن العنوان الأبرز، والذي يعد شعاراً لأنشطة الأسبوع الأول كافة هو «السنع الإماراتي لغة عمل وقيم أخلاقية»، باعتبار السنع جزءاً رئيساً في تكوين الشخصية الإماراتية ينتقل من جيل إلى جيل بقيم إماراتية نبيلة نعتز بها جميعاً.
وأكد القرقاوي أن عدداً من طلاب المدارس يشاركون في الأنشطة عبر 10 مقار رئيسة في أبوظبي والعين ودبي والشارقة والفجيرة، مشيراً إلى أن التفاصيل الخاصة بالمقار والبرامج والجداول المختلفة كافة متاحة للجميع من خلال موقع صندوق الوطن.
ولفت القرقاوي إلى أن صندوق الوطن حرص على الاستعانة بعدد كبير من المدربين والمدرسين المؤهلين لإدارة أنشطة البرامج كافة، ليستفيد كل المشاركين من أبنائنا الطلبة بالأنشطة كافة، منوهاً بأن الصندوق حريص على استشراف آراء أولياء الأمور في الأنشطة وأسلوب العمل من أجل عملية التطوير المستمرة بالأنشطة.

السنع الإماراتي
تضمنت أنشطة اليوم الأول أنشطة رياضية متنوعة منها، تصميم شعار عن السنع الإماراتي، أو كتابة قصة قصيرة أو مشهد تمثيلي يوضح موقفاً من الحياة اليومية يظهر فيه السنع، في موروثنا الثقافي، بالإضافة إلى قراءات قصصية، ورسم لوحات فنية حول احترام البيئة، وجلسة نقاش حول ممارسة قيمة الاحترام في المدرسة، في البيت، وفي الشارع، كما طلب المشرفون من الطلاب أن يكتبوا عن تجاربهم في تطبيق فخرهم بالسنع الإماراتي، سواء في البيت، أو الشارع، أو المجالس المختلفة، وفي محاولة لاكتشاف المواهب الطلابية، تم تنظيم ورش عمل لكتابة قصة قصيرة، أو حوار يوضح موقف كرم، مثل استقبال الضيف، أو مساعدة صديق.
كما استضاف برنامج شتاء صندوق الوطن عدداً من الحرفيين، أو كبار المواطنين، للحديث عن آداب السنع في المجالس والكرم، إضافة إلى  فقرات مميزة لممارسة الرياضة والمسابقات الترفيهية كلعبة كرة قدم، وكرة سلة، وألعاب حركية.

صندوق الوطن
نهيان بن مبارك
الإمارات
ياسر القرقاوي
وزير التسامح والتعايش
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©