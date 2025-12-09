الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد.. طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار لعام 2025

بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد.. طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار لعام 2025
9 ديسمبر 2025 18:00

بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عقد مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، اجتماعه الثالث للعام الجاري، والذي ترأسه سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ترأستُ اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، حيث تم استعراض أداء الجهاز خلال الربع الثالث ومتابعة المستجدات الرئيسية في الأسواق العالمية. ومع متابعة أعمال المجلس، نشير إلى دور الذكاء الاصطناعي عبر المراقب الذكي لمجلس الإدارة، مما يُعزّز انسيابية النقاش ويوفر معطيات داعمة تسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرارات».

حضر الاجتماع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، ومعالي خليل محمد شريف فولاذي، ومعالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي، ومعالي حمد محمد الحر السويدي، ومعالي أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، والسيد مصبح خميس المزروعي مقرراً.
وجرى، خلال الاجتماع، استعراض أداء جهاز أبوظبي للاستثمار خلال الربع الثالث، إلى جانب أبرز التطورات في الأسواق العالمية، وعبّر المجلس عن تقديره للأداء القوي والنتائج الإيجابية التي حققها الجهاز، وللجهود المستمرة الرامية إلى تعزيز وتطوير محفظة الجهاز.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
خالد بن محمد بن زايد
طحنون بن زايد
جهاز أبوظبي للاستثمار
أبوظبي
