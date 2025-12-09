الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«بريدج» تشهد انطلاق النسخة الأولى من «جوائز الأخبار المصوّرة للجنوب العالمي»

«بريدج» تشهد انطلاق النسخة الأولى من «جوائز الأخبار المصوّرة للجنوب العالمي»
9 ديسمبر 2025 21:21

شهدت قمة بريدج انطلاق النسخة الأولى من جوائز الأخبار المصورة للجنوب العالمي التي كرمت نخبة من صناع المحتوى المرئي ممن أسهمت أعمالهم في إبراز قصص المنطقة بوضوح وعمق وتأثير.

وتعد هذه النسخة انطلاقة بارزة لوكالة «فيوري» لأخبار الفيديو في دول الجنوب العالمي، حيث استقطب حضوراً واسعاً ضم كبار المؤسسات الإذاعية وصحفيي الفيديو وقادة القطاع الإعلامي من مختلف دول الجنوب العالمي.

وشملت قائمة الشركاء من دولة الإمارات: وكالة أنباء الإمارات «وام»، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، وجامعة أبوظبي، وجامعة الشارقة. كما شارك في الشراكات الإعلامية الدولية كل من الاتحاد الأفريقي للإذاعات، ومعهد آسيا-الباسيفيك لتطوير البث، واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى حضور قيادات جمعية الصحفيين الإماراتية.

وأكد أليكس كوبيا، مدير التوزيع في أفريقيا لدى «فيوري»، أهمية إطلاق هذه الجوائز، مشيراً إلى أن الجنوب العالمي اليوم لم يعد في مرحلة الظهور، بل بات يملك روايات تستحق أن تقدم بدقة وعمق ونزاهة. وأضاف أن «عصر التغير السريع وانتشار المعلومات المضللة يجعل من التحقق البصري ضرورة ملحّة»، موضحاً أن «فيوري» تفخر بدعم أكثر من 3,000 صحفي ينقلون الحقيقة من الميدان إلى الجماهير حول العالم.

وألقت شهد العبدولي، صانعة المحتوى وممثلة شباب الإمارات، كلمة شاركت فيها تجارب إنسانية مستخلصة من مهامها التطوعية في العريش وسوريا ورفح، مؤكدة أهمية الصحافة البصرية في حفظ الكرامة الإنسانية، وتمكين الأصوات المهمشة، وتذكير الجمهور بأن الإنسان يظل جوهر كل قصة.

ضمت لجنة التحكيم أكثر من عشرين خبيراً من كبرى المؤسسات الإعلامية في الجنوب العالمي، من بينها ممثلون عن: كلارين (الأرجنتين)، وهندستان تايمز (الهند)، وهيئة الإذاعة الكورية، وتيليسور (فنزويلا)، ومؤسسة البث الزيمبابوية.

وخلال الأمسية التي قدمتها الإعلامية ماي ماكسويل، تم تكريم أربعة صحفيين متميزين من مختلف أنحاء العالم تقديراً لإسهاماتهم البارزة في السرد البصري، وهم:
* أفضل تصوير: ماكسي جوناس
* أكثر لقطة إبداعية: إنريكي أورتيز
* أفضل عدسة حصرية: مسعود الجروشة
* جائزة اللقطات الحيوية: إرنست ديلا أغلانو

وأكدت «فيوري» التزامها المتواصل بدعم الصحافة الموثوقة، وتعزيز مجتمعات الصحفيين، وضمان وصول القصص المهمة من المنطقة إلى المنصات العالمية بما تستحقه من حضور وتأثير.

المصدر: وام
قمة بريدج
صناعة المحتوى
الإعلام
الإمارات
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
جامعة أبوظبي
جامعة الشارقة
