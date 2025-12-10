"أبوظبي للدفاع المدني" تُطلق مبادرة "التوعية المستمرة بمجالات السلامة العامة"

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، بالتزامن مع "عام المجتمع" في الإمارات، مبادرة "التوعية المستمرة في مجالات السلامة العامة" لدى موظفي حكومة أبوظبي وذلك من خلال تقديم محتوى متخصص يغطي مجموعة من الموضوعات الحيوية مثل؛ الوقاية من الإصابات ومخاطر الحريق.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة لنشر المعرفة الوقائية عبر المنصات والقنوات الرقمية، حيث سيتم نشر المحتوى التوعوي والعلمي عبر منصة طموح الرقمية في دائرة التمكين الحكومي، بما يضمن وصول المحتوى إلى شريحة واسعة من الموظفين. كما سيحصل المشاركون في المبادرة على شهادة ‏‎مشاركة، تشجيعًا لهم على التفاعل وتعزيزًا لقيمة المحتوى المقدم.

وتُجسد مبادرة "التوعية المستمرة" التزام الجهتين بتعزيز الشراكة المؤسسية في مجال رفع كفاءة التوعية، وضمان وصول الرسائل الإرشادية الوقائية إلى كافة موظفي حكومة أبوظبي، بما يسهم في خفض معدلات الحوادث، ويعزز من الاستعداد المجتمعي للطوارئ.