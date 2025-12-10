الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"أبوظبي للدفاع المدني" تُطلق مبادرة "التوعية المستمرة بمجالات السلامة العامة"

"أبوظبي للدفاع المدني" تُطلق مبادرة "التوعية المستمرة بمجالات السلامة العامة"
10 ديسمبر 2025 16:41

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، بالتزامن مع "عام المجتمع" في الإمارات، مبادرة "التوعية المستمرة في مجالات السلامة العامة" لدى موظفي حكومة أبوظبي وذلك من خلال تقديم محتوى متخصص يغطي مجموعة من الموضوعات الحيوية مثل؛ الوقاية من الإصابات ومخاطر الحريق.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة لنشر المعرفة الوقائية عبر المنصات والقنوات الرقمية، حيث سيتم نشر المحتوى التوعوي والعلمي عبر منصة طموح الرقمية في دائرة التمكين الحكومي، بما يضمن وصول المحتوى إلى شريحة واسعة من الموظفين. كما سيحصل المشاركون في المبادرة على شهادة ‏‎مشاركة، تشجيعًا لهم على التفاعل وتعزيزًا لقيمة المحتوى المقدم.

أخبار ذات صلة
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية

وتُجسد مبادرة "التوعية المستمرة" التزام الجهتين بتعزيز الشراكة المؤسسية في مجال رفع كفاءة التوعية، وضمان وصول الرسائل الإرشادية الوقائية إلى كافة موظفي حكومة أبوظبي، بما يسهم في خفض معدلات الحوادث، ويعزز من الاستعداد المجتمعي للطوارئ.

 

 

المصدر: وام
عام المجتمع
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الإمارات
آخر الأخبار
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
الرياضة
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
اليوم 14:19
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
اليوم 14:16
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
الترفيه
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
اليوم 14:13
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
الرياضة
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
اليوم 14:04
شاخنوزا تشيد بدور الإمارات في تمكين أصحاب الهمم
الرياضة
شاخنوزا تشيد بدور الإمارات في تمكين أصحاب الهمم
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©