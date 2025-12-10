الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة شرقاً.



وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.





ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:09 والمد الثاني عند الساعة 07:43 والجزرالأول عند الساعة 13:11 والجزر الثاني عند الساعة 05:00.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ، و يحدث المد الأول عند الساعة21 :14 والمد الثاني عند الساعة 10:03 والجزر الأول عند الساعة 54:08 والجزرالثاني عند الساعة 14:20.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 19 75 25

دبي 29 20 60 30

الشارقة 30 15 70 30

عجمان 29 21 75 35

أم القيوين 30 15 70 40

رأس الخيمة 31 17 65 20

الفجيرة 28 20 80 45

العـين 28 17 65 20

ليوا 30 15 85 15

الرويس 31 20 85 25

السلع 30 18 80 30

دلـمـا 29 23 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 28 24 75 45

أبو موسى 28 24 75 45