الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نجاح حملة «الإمارات نظيفة» في الشارقة بمشاركة 1900 متطوع

نجاح حملة «الإمارات نظيفة» في الشارقة بمشاركة 1900 متطوع
10 ديسمبر 2025 20:13

جمعت حملة «الإمارات نظيفة 2025»، خلال محطتها في الشارقة، 1237 كيلوجراماً من النفايات، بمشاركة 1900 متطوع، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الاستدامة البيئية، بتنظيم مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وبرعاية وزارة التغير المناخي والبيئة.
وانتشر المشاركون على مساحة 10 كيلومترات، حيث جمعوا وفرزوا النفايات القابلة لإعادة التدوير، والتي شملت 550 كيلوجراماً من الورق، و56 كيلوجراماً من البلاستيك، و23 كيلوجراماً من الزجاج، و20 كيلوجراماً من الخردة المعدنية، ليتم إرسالها إلى المرافق المحلية لإعادة التدوير، تأكيداً لالتزام الحملة بالإدارة السليمة للنفايات.

أخبار ذات صلة
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
المصدر: وام
الشارقة
الإمارات
آخر الأخبار
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
الرياضة
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
اليوم 14:19
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
اليوم 14:16
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
الترفيه
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
اليوم 14:13
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
الرياضة
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
اليوم 14:04
شاخنوزا تشيد بدور الإمارات في تمكين أصحاب الهمم
الرياضة
شاخنوزا تشيد بدور الإمارات في تمكين أصحاب الهمم
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©