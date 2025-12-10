الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة والدة الأمير مشعل بن بدر

حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة والدة الأمير مشعل بن بدر
10 ديسمبر 2025 23:29

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: وام
الإمارات
سلمان بن عبدالعزيز
السعودية
