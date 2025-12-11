الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بوركينافاسو بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بوركينافاسو بذكرى استقلال بلاده
11 ديسمبر 2025 13:00

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة النقيب إبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة النقيب إبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ريمتالبا جان إيمانويل أويدراوغو رئيس وزراء بوركينا فاسو.

المصدر: وام
رئيس الدولة
بوركينافاسو
