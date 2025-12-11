الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

افتتاح مستشفى «أمانة» للرعاية الصحية بالبحرين

خلال افتتاح المستشفى (من المصدر)
12 ديسمبر 2025 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت M42، عن تدشين مستشفى «أمانة للرعاية الصحية - البحرين»، والذي أُقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص. ويقع هذا المرفق المتطوّر في منشأة حديثة مشيَّدة خصيصاً في منطقة الجسرة، ويعتبر أول منشأة لمجموعة M42 في مملكة البحرين.
وجرى تطوير «أمانة للرعاية الصحية - البحرين» بالشراكة الاستراتيجية مع شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، ليكون أول مستشفى من نوعه في المملكة، مخصّص للرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل ما بعد الحالات الحادة. 
وقال الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات: «يعد إطلاق أمانة للرعاية الصحية - البحرين، فخورون بالشراكة مع M42 لتحقيق هذا الإنجاز، وعلى ثقة تامة بالأثر الإيجابي الذي سيقدمه هذا المستشفى المتطور لمملكة البحرين».
من جانبه، قال ديميتريس مولافاسيلِس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42: «يعدّ تدشين أمانة للرعاية الصحية - البحرين، تسهم المنشأة الجديدة في بناء قدرات الرعاية المتخصّصة على مستوى المنطقة وتعزيز مسارات الرعاية طويلة الأمد، وهي عناصر أساسية لتحسين جودة حياة المرضى. ونعتز بتعميق حضورنا في البحرين والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في الرؤية لتحسين حياة المرضى وأسرهم».
ويمتد المستشفى، بمرافقه المتطورة، على مساحة تزيد على 15 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 سرير مخصّص للرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل، مدعوماً بفريق متعدد التخصصات يضم نحو 250 من الأطباء والممرضين والمعالجين والكوادر الصحية المساندة.

