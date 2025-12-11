الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«بيورهيلث» تُطلق أحدث مختبر تشخيصي مستقل

منصور المنصوري خلال افتتاح المختبر (من المصدر)
12 ديسمبر 2025 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مختبراً قائماً على الذكاء الاصطناعي تحت مظلة شركة «بيورلاب» التابعة لها، ليكون منشأة متخصّصة بتشخيص الأمراض ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويمتد المختبر على مساحة 70.000 قدم مربعة، ويعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملياته وضبط الجودة آنياً، ويتكامل مع شبكة واسعة تضم أكثر من 140 مختبراً حاصلة على ما يناهز 50 اعتماداً دولياً.
وافتتح المختبر الجديد معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، يرافقه الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيورهيلث، وراشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيورهيلث، بحضور نخبة من ممثلي دائرة الصحة - أبوظبي و«بيورلاب». ويتألف المختبر من سبعة طوابق، وهو مزوّد بأحدث المعدات والقدرات التي تمكّنه من معالجة أكثر من 30 مليون عينة سنوياً. ويتمتع بتصميم متطور قابل لتوسيع نطاق خدماته مستقبلاً، وينطوي على إمكانات واعدة لتلبية الطلب المتنامي على القدرات التشخيصية المتطورة في الدولة.
وقالت الدكتورة فايزة اليافعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: تُسهم مرافق كهذه في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة إقليمياً في مجال التشخيص الدقيق، والرعاية الصحية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير النظم الصحية المستدامة.

