السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تكريم 50 طالباً من خريجي كلية ستيرن للأعمال في نيويورك أبوظبي

الخريجون في صورة جماعية (من المصدر)
13 ديسمبر 2025 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

شهد المسرح الرئيس لأسبوع أبوظبي المالي فعالية تخرج أكثر من 50 طالباً من 25 بلداً لكلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، في أول حفل تخرج لها. أقيم الحفل ضمن واحدة من أبرز فعاليات قطاع التمويل في المنطقة، تكريماً للدفعة الأولى من خريجي برنامج الماجستير في إدارة الأعمال لمدة عام واحد بدوام كامل.
تضمّنت المناسبة كلمة ألقاها أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، شدّد فيها على المسؤولية التي يتحملها قادة الأعمال اليوم في إدارة النمو المستدام والشامل.
وقال فابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي بالإنابة: «مع نمو جامعة نيويورك أبوظبي: إن شهادة الماجستير في إدارة الأعمال تدل على جاهزيتكم لهذا الدور، ليس من حيث المهارات المهنية فحسب، بل أيضاً كأشخاص واعين على أهبة لإدارة مؤسسات ومجتمعات في عالم يزداد تطوراً.
وقال عميد كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي روبرت سولومون عن فخره بالخريجين: «قبل عام، دشّنت كلية ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي برنامج الماجستير في إدارة الأعمال بدوام كامل لمدة عام واحد، مما يمثل سبقاً على مستوى المنطقة».

