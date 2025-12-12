شرطة دبي تضبط شاباً احتفل بعيد ميلاده بإشعال النار على شارع عام

دبي (الاتحاد)

أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن تحويل الطرق العامة إلى ساحة للاستعراضات الخطرة، وتصوير مقاطع فيديو لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع نسب المشاهدة، يعتبر سلوكاً مرفوضاً تماماً، منوهاً بأن شرطة دبي تمكّنت من ضبط شاب أقدم على إضرام النار في أحد الشوارع العامة، باستخدام مادة حارقة سريعة الاشتعال، للاحتفاء بعيد ميلاده.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن ما قام به الشاب يُعد مخالفة صريحة لقانون السير والمرور، ويندرج ضمن السلوكيات المتهورة، التي تهدّد الأرواح والممتلكات، فضلاً عما يخلّفه من أضرار في البنية التحتية للطريق والبيئة المحيطة.

وأشار إلى أن فرق التنفيذ بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي رصدت المقطع المرئي وقامت بتحليل محتواه، ثم تحديد هوية الشاب والمركبة المستخدمة في الاستعراض، ليتم استدعاؤه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وحجز المركبة وتحميله مسؤولية ما ترتب على تصرفه من مخالفات وأضرار.