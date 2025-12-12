السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تضبط شاباً احتفل بعيد ميلاده بإشعال النار على شارع عام

شرطة دبي تمكّنت من ضبط الشاب (من المصدر)
13 ديسمبر 2025 01:55

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة

أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن تحويل الطرق العامة إلى ساحة للاستعراضات الخطرة، وتصوير مقاطع فيديو لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع نسب المشاهدة، يعتبر سلوكاً مرفوضاً تماماً، منوهاً بأن شرطة دبي تمكّنت من ضبط شاب أقدم على إضرام النار في أحد الشوارع العامة، باستخدام مادة حارقة سريعة الاشتعال، للاحتفاء بعيد ميلاده.
وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن ما قام به الشاب يُعد مخالفة صريحة لقانون السير والمرور، ويندرج ضمن السلوكيات المتهورة، التي تهدّد الأرواح والممتلكات، فضلاً عما يخلّفه من أضرار في البنية التحتية للطريق والبيئة المحيطة.
وأشار إلى أن فرق التنفيذ بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي رصدت المقطع المرئي وقامت بتحليل محتواه، ثم تحديد هوية الشاب والمركبة المستخدمة في الاستعراض، ليتم استدعاؤه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وحجز المركبة وتحميله مسؤولية ما ترتب على تصرفه من مخالفات وأضرار.

شرطة دبي
الإمارات
دبي
جمعة بن سويدان
الإدارة العامة للمرور
آخر الأخبار
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
الرياضة
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
اليوم 13:50
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
الرياضة
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
اليوم 13:48
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
اليوم 13:22
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
علوم الدار
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
اليوم 12:53
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
الرياضة
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©