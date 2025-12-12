الإمارات تشارك في «تنفيذي مكتب التربية الخليجي»

الرياض (الاتحاد)

ترأّس المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، رئيس المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس في مدينة الرياض، وذلك بمشاركة معالي الدكتور محمد بن سعود آل مقبل المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وبحضور أعضاء المجلس التنفيذي وكلاء وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء، ومديري المراكز والأجهزة التابعة للمكتب. وناقش الاجتماع الذي يأتي في أعقاب تسلم دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة المجلس التنفيذي، الخطة الاستراتيجية للأعوام 2026-2030، والبرامج والمبادرات التي تضمن تحقيق أهداف ورسالة مكتب التربية العربي لدول الخليج.