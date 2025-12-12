السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نهيان بن مبارك يشهد العرس الجماعي الثاني لـ«خليفة الإنسانية» في الشارقة

نهيان بن مبارك وكبار الحضور في صورة جماعية مع العرسان (وام)
13 ديسمبر 2025 01:55

الشارقة (وام)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، فعاليات العرس الجماعي الثاني الذي نظمته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في قاعة البيت متوحد بضاحية الرحمانية في الشارقة، وسط أجواء احتفالية عكست روح التلاحم المجتمعي التي تتميز بها دولة الإمارات.
واستقبل العرسان معالي الشيخ نهيان بن مبارك عند وصوله إلى موقع الحفل، حيث هنّأهم بهذه المناسبة السعيدة، قبل أن يتابع فعاليات العرس الجماعي الذي يضم 1100 عريس وعروس على مستوى الدولة، ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى دعم الشباب وتخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وتخلل الحفل فقرات فنية وتراثية قدمتها الفرق الشعبية والوطنية، والتي عكست من خلال عروضها المتنوعة فرحة المجتمع بهذه المناسبة، وأبرزت ما تتميز به الأعراس الإماراتية من أصالة وتراث عريق، وترسيخ لقيم الوحدة والانتماء.
وفي ختام الفعالية، تم التقاط الصور التذكارية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك مع العرسان، الذين عبّروا عن تقديرهم لحضوره ومشاركته لهم فرحتهم بهذه المناسبة التي تشكل بداية حياة جديدة نحو بناء أسرة مستقرة ومتماسكة.

خليفة الإنسانية
مؤسسة خليفة الإنسانية
الإمارات
نهيان بن مبارك
العرس الجماعي
الشارقة
الأعراس الجماعية
وزير التسامح والتعايش
