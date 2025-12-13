الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طقس غائم جزئيا مع هطول أمطار غدا

أبوظبي
13 ديسمبر 2025 17:15

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية مع هطول أمطار على مناطق متفرقة خاصة الساحلية والشمالية، ويشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 كم/س إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، يضطرب أحياناً مع السحب. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:02 والمد الثاني عند الساعة 20:53، والجزرالأول عند الساعة 15:57 والجزر الثاني عند الساعة 02:25

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 19:11 والمد الثاني عند الساعة 05:43، والجزر الأول عند الساعة 12:20 والجزرالثاني عند الساعة 00:15.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                       الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                         26 19 85 40

دبي                              27 20 80 40

الشارقة                          26 17 85 35

عجمان                          26 20 85 40

أم القيوين                       26 16 85 45

رأس الخيمة                    25 17 75 35

الفجيرة                          27 20 70 35

العـين                            26 16 75 20

ليوا                               26 16 80 30

الرويس                          26 17 80 30

السلع                             26 18 80 35

دلـمـا                             26 21 70 35

طنب الكبرى / الصغرى     25 22 65 25
أبو موسى                       25 22 70 35.

المصدر: وام
