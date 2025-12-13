الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

افتتاح «مهرجان الصحة» في أبوظبي

منصور المنصوري وراشد السويدي وكبار الحضور خلال افتتاح الفعاليات ( من المصدر)
14 ديسمبر 2025 01:38

أبوظبي (الاتحاد) 

افتتحت أمس الأول النسخة الأولى من مهرجان الصحة 2025، الاحتفال السنوي بأسلوب الحياة الصحي، الذي تنظمه دائرة الصحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات المجتمعية والتعليمية، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تبنّي عادات صحية بسيطة تسهم في تعزيز جودة حياتهم. 

شهد الافتتاح حضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من الشركاء والجهات الداعمة.

أخبار ذات صلة
نجاح الجولة النهائية لمهرجان السلع البحري للصيد بالصقور
مشاركة كبيرة في الفعاليات الرياضية والمجتمعية بقرية ليوا

ويستمر مهرجان الصحة 2025 في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، حيث تتحول المساحات العامة إلى منصات تفاعلية تحتفي بالصحة، وتشجع الخيارات الإيجابية، وتعزز رؤية أبوظبي للصحة باعتبارها مسؤولية مشتركة للأجيال الحالية والمستقبلية.

ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان أكثر من 30 ألف زائر، مع تقديم ما يزيد على 140 نشاطاً متنوعاً، حيث يشجع المواطنين والمقيمين على تبنّي تغييرات إيجابية ومستدامة في أسلوب حياتهم، بما يتماشى مع استراتيجية الحياة الصحية التي تم اعتمادها مؤخراً، والتي توفر إطاراً موحداً لجعل نمط الحياة الصحي متاحاً للجميع.

 

مهرجان الصحة
أبوظبي
دائرة الصحة
آخر الأخبار
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
الرياضة
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
اليوم 22:05
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
علوم الدار
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
اليوم 22:02
عروض «الشارقة للتسوق 2025 - 2026» تواصل نجاحها بفعاليات تفاعلية
اقتصاد
عروض «الشارقة للتسوق 2025 - 2026» تواصل نجاحها بفعاليات تفاعلية
اليوم 21:54
زيلينسكي يلتقي مع مفاوضين أميركيين بحضور المستشار الألماني
الأخبار العالمية
زيلينسكي يبحث خطة السلام مع مفاوضين أميركيين
اليوم 21:44
«الشارقة الإسلامي» يحصد جائزة التميز في العمليات المصرفية المرموقة من «دويتشه بنك»
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يحصد جائزة التميز في العمليات المصرفية المرموقة من «دويتشه بنك»
اليوم 21:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©