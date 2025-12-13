الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خالد بن سعود والشيوخ يحضرون أفراح الحبسي والشحي

خالد بن سعود لدى حضوره أفراح الحبسي والشحي (وام)
14 ديسمبر 2025 01:38

رأس الخيمة (وام)

حضر الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد بن شيبان الحبسي، بمناسبة زفاف نجله شيبان، إلى كريمة سيف بن حجر الشحي.
وقدّم الشيخ خالد بن سعود، خلال الحفل الذي أقيم في قاعة البيت متوحد في منطقة الرفاعة برأس الخيمة، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.
 كما حضر الحفل الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة.

والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، مدير مكتب البرلمان العربي في دولة الإمارات، والشيخ ناصر بن راشد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، والشيخ مايد بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ زايد بن جمال بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من شيوخ ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين والشخصيات وأبناء القبائل من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والجاليات العربية المقيمة.
وهنأ الشيوخ والحضور العريس ووالده، متمنين له حياة سعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.
وأعرب أهالي العروسين عن سرورهم لتشريف الشيوخ والحضور حفلهم ومشاركتهم فرحتهم.
وتخللت الحفل أهازيج شعبية من التراث الإماراتي وفقرات فنية لفرقة الفنون الشعبية، قدمتها فرق المذاريب الحربية ابتهاجاً بالمناسبة السعيدة.

خالد بن سعود القاسمي
أفراح الحبسي
أفراح الشحي
رأس الخيمة
