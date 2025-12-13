الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
نهيان بن مبارك يعزي في وفاة مهرة حمد سالم بن ركاض العامري وعتيق محمد زيتون المهيري بمنطقة  العين

نهيان بن مبارك خلال أداء واجب العزاء وفي الصورة محمد بن ركاض العامري وذوي الفقيدة (الصور من وام)
14 ديسمبر 2025 01:38

العين (وام)

قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى مهرة حمد سالم بن ركاض العامري، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء، أمس، في منطقة العامرة بمدينة العين.
وأعرب معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، عتيق محمد زيتون المهيري، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة منازف بمدينة العين، أمس.
وأعرب معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

نهيان بن مبارك
العين
واجب العزاء
سالم محمد بن ركاض العامري
محمد عتيق بن زيتون المهيري
