"أبوظبي للدفاع المدني" تقدم نصائح وتدعو إلى الحذر أثناء تساقط الأمطار

دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أفراد المجتمع إلى الالتزام بإجراءات السلامة الوقائية أثناء تساقط الأمطار.وفق الحساب الرسمي لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، على منصة "إكس".

وأكدت الهيئة أهمية تجنب الممارسات التي تشكّل خطرًا على الأرواح والممتلكات، وقدمت عدداً من النصائح ودعت إلى الالتزام بها خلال تساقط الأمطار أبرزها:

عدم ارتياد البحر والشواطئ خلال التقلبات الجوية.

تجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.

الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية.

عدم الوقوف تحت الأشجار تحسباً لمخاطر السقوط أو التماس الكهربائي.

تجنب التوجه إلى الأماكن المرتفعة.

عدم السماح للأطفال باللعب في تجمعات المياه.

متابعة تحديثات الطقس.

ودعت الهيئة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة تحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المعنية، داعية إلى التواصل مع الجهات المختصة عبر الرقم 999 في الحالات الطارئة.